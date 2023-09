Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak (dawniej Nowicka) od dawna raczą internautów nagraniami i zdjęciami, na których pokazują życie prywatne. Niedawno udostępnili ujęcia z przyjęcia, na którym ogłosili płeć ich dziecka. Teraz pochwalili się romantycznym nagraniem z plaży.

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak odpowiada na hejt. Zastanawia się, czy zniknąć z mediów społecznościowych

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka przytuleni

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka spodziewają się dziecka. Już wiadomo, że na świat przyjdzie dziewczynka. Co ciekawe przyszli rodzice długo utrzymywali w tajemnicy fakt, że Paulina jest w ciąży. Opublikowali jednak instagramowy wpis okraszony sesją zdjęciową, w którym dzielą się radosną nowiną. Wcześniej jednak o tym, że ich rodzina się powiększy, napisała na InstaStories była partnerka piłkarza - Magdalena Stępień. Modelka tłumaczyła, że miała powody, by ujawnić taką informację. Teraz małżonkowie znów dzielą się z internautami osobistymi kadrami. Opublikowali wszak romantyczne nagranie z plaży, na którym się przytulają. Przytulanie to zresztą motyw przewodni ich wpisu.

Nie ma nic piękniejszego między ludźmi, którzy się kochają, poza przytulaniem. Że nie ma nic cudowniejszego, jeżeli możemy powiedzieć "Kocham cię, jestem blisko" - czytamy na nagraniu.

Na tym jednak nie koniec, bo zakochani dołączyli do nagrania dłuższy wpis, w którym odwołują się do postaci księdza Jana Kaczowskiego. "Gesty ważniejsze niż słowa. Przytulanie jest niby prostym gestem, a daje nam tak wiele. Czujemy ciepło, bliskość, wsparcie, miłość, troskę. Ksiądz Jan Kaczkowski niesamowita postać. Film na podstawie jego życia wywarł na nas ogromne wrażenie. Bogaty wewnętrznie człowiek, który zawsze pozytywnie starał się widzieć życie i zarażać tym innych. Dla nas tez jest przykładem do naśladowania i w podobny sposób staramy się radzić sobie z przeciwnościami życia"- pisali.

Paulina Rzeźniczak, Jakub Rzeźniczak Fot. Instagram//paulina_rzezniczak/

Fani zachwyceni

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem Rzeźniczaków. "Widać, że to prawdziwa miłość, a nie tylko na insta. Dużo miłości i bądźcie zawsze tacy szczęśliwi"; "Ten związek jest nadzieją dla wszystkich tych, którym kiepsko szło i nie mieli już dużej wiary w to, że jeszcze kiedyś im się uda. Jesteście piękni"; "Prawdziwa miłość zdarza się tylko raz. Pięknie wyglądacie razem. Kochajcie się i szanujcie, gratulacje córuni" - czytamy. Ten sielankowy nastrój przerwał jednak jeden z internautów, który zarzucił parze życie na pokaz. "I trzeba to przytulanie nagrać i wrzucić na insta" - napisał. Rzeźniczak nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi i odpisał. "A może chodzi o słowa Księdza Kaczkowskiego. O refleksje? O dobre emocje? Nie trzeba wszędzie szukać negatywnego wydźwięku. Życie potrafi być cudowne". Przypominamy, że więcej zdjęć Rzeźniczaków znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.