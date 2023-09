Marina pokazała, w jakich warunkach śpi Liam. Na bogato

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny długo nie pokazywali twarzy syna. Na ich instagramowych kontach z czasem jednak zaczęło pojawiać się coraz więcej ujęć, na których widać profil chłopca. Z kolei podczas Mundialu w Katarze w 2022, po meczu Polska-Francja, Liam zadebiutował na murawie. To wówczas pojawiły się ujęcia, na których widać zbliżenie na malucha i jego bardzo emocjonalną reakcję na przegraną polskiej kadry. Jeszcze bardziej rozczulające było zachowanie Wojciecha Szczęsnego, który pocieszał syna (nagranie zobaczycie TUTAJ). Teraz z kolei Marina pokazała, jak urządziła pokój pięcioletniego fana piłki nożnej. Nie, nie ma w nim małego boiska ani bramki.

REKLAMA

Zobacz wideo Liam śpiewa piosenkę Mariny

Tak wygląda pokój Liama Szczęsnego. Jest piętrowe łóżko ze zjeżdżalnią

Gwiazdy często chwalą się swoimi domami. Z telefonem w dłoni oprowadzają fanów po wszystkich zakamarkach lokum. Pokazują przy tym pokoje swoich pociech. Toteż widać było, że jeszcze niedawno panowała moda na bardzo jasne kolory w pokojach dziecięcych, co często sprawiało wrażenie, że pomieszczenie wydawało się sterylne (taki zarzut usłyszała między innymi Ewa Mrozowska znana z programu "Googlebox. Przed telewizorem"). Ten trend już jednak na szczęście minął. Widać to między innymi po pokoju Liama Szczęsnego. W pokoju malucha dominują pastelowe barwy. Uwagę zwracają turkusowa sztukateria i tapeta w paski. Jest też piękna drewniana podłoga. Tym, co jednak prawdopodobnie najbardziej cieszy najmłodszego Szczęsnego, jest jego łóżko. To jest nie tylko piętrowe i do tego w kształcie domku, ale też ma zjeżdżalnię. Można więc powiedzieć, że chłopiec ma swój mały, prywatny plac zabaw.

Pokój Liama Instagram/marina_official

Trzeba przyznać, że jest bardzo przytulnie. Pokój nie jest też sztuczny - nie wygląda jak wnętrze z katalogu. Widać, że urządzony jest z pomysłem. Więcej zdjęć pokoju Liama Szczęsnego znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu. ZOBACZ TEŻ: Zofia Ślotała i Agnieszka Kaczorowska postawiły na tapety. A Anna Lewandowska? W pokoju Klary nie dominuje róż. Oto pokoje dzieci gwiazd