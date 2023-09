Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku. Był jedną z legend polskiej sceny muzycznej. Przed śmiercią jego stan z miesiąca na miesiąc bardzo się pogarszał. Jego odejście wstrząsnęło całą Polską. Piosenkarz został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Powązkach. Cała uroczystość miała charakter państwowy. Niedługo później w mediach rozpisywano się na temat majątku Połomskiego. Okazało się, że wszystko, co miał, zostało przepisane menadżerce.

Spadek po Jerzym Połomskim otrzymała jego menadżerka. Co z pamiątkami?

Jak podawał "Fakt", Połomski i Violetta Lewandowska mieli umowę dożywocia. Kobieta miała opiekować się muzykiem do końca jego dni. W zamian za to otrzymała mieszkanie na Mokotowie. Całość została zapisana w księdze wieczystej, którą cytował tabloid. Odziedziczona posiadłość ma 100 metrów kwadratowych. Zostało w niej wiele pamiątek, które były własnością artysty. Całość była wyceniona na dwa miliony złotych.

Jerzy Połomski KAPiF

Wielu fanów zastanawiało się, co stanie się z majątkiem Jerzego Połomskiego. Tematem zainteresowały się również media. Z tego względu serwis ShowNews.pl postanowił skontaktować się z Violettą Lewandowską. Menadżerka jednak nie chciała wyjawić, jak planuje postąpić z pamiątkami po Połomskim. "Pyta pani o prywatne sprawy i nie zamierzam pani odpowiadać na pytania"- powiedziała menadżerka. Odpowiedzi na pytanie nie udzieliła również dyrekcja Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimie, gdzie Połomski mieszkał od 2018 roku. Ta sama sytuacja powtórzyła się z kierownictwem Związku Artystów Scen Polskich. Póki co, każdy z zapytanych milczy w tej sprawie. Więcej zdjęć Połomskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Bliscy Jerzego Połomskiego czuli się oszukani

Bliscy Jerzego Połomskiego nie byli zachwyceni faktem, że majątek muzyka trafił do menadżerki. Wśród fanów panowało przekonanie, że artysta nie ma bliższej rodziny. Połomski nigdy o niej nie wspominał. Okazało się, że miał bratanicę, która wyjątkowo poczuła się urażona. Zaczęło się od organizacji pogrzebu, w której nie miała żadnego udziału. "Ciężko się uczestniczy w pogrzebie, na którym obcy ludzie odbierają kondolencje. Byłyśmy całkowicie odsunięte od organizacji tego pogrzebu, nie miałyśmy nic do powiedzenia. Chciałabym wiedzieć, że był w szpitalu, jaka była jego ostatnia wola, ale prawnie było to niemożliwe, bo pani menedżer miała wszystkie upoważnienia. Jako rodzina byliśmy biernymi obserwatorami podczas uroczystości. To było bardzo nie w porządku" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".