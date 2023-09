Górniak przerwała nagrania "Rytmów Dwójki". TVP w szoku

We wrześniu ruszył nowy program muzyczny Telewizji Polskiej "Rytmy Dwójki", w którym wokaliści tworzą duety z uczestnikami talent shows TVP. Na scenie możemy oglądać popisy wokalne w wykonaniu Nataszy Urbańskiej, Alicji Węgorzewskiej, Lanberry, Tomsona i Barona, Marka Piekarczyka, Tomasza Szczepanika, Rafała Brzozowskiego oraz Edyty Górniak. Jak dowiedziała się Plejada, podczas prac nad zbliżającym się trzecim odcinkiem programu nad diwą emocje wzięły górę.

Edyta Górniak wzruszyła się podczas nagrań do programu TVP

Jak informuje portal, w nadchodzącym odcinku, którego emisja zaplanowana jest na 29 września, uczestnicy mają wykonać piosenki legendarnych artystów. Edycie Górniak przypadł w udziale utwór Grzegorza Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę". Wokalistka nie była jednak w stanie opanować wzruszenia i po rozpoczęciu występu poprosiła o chwilę przerwy. "Przed laty połączyła ją niezwykła więź z nieżyjącym artystą" - mówi osoba z otoczenia Górniak.

Ciechowski spotkał się z nią, gdy dopiero debiutowała, odbyli długą rozmowę na temat kariery i życia osobistego. Edyta pamięta to do dziś. Ilekroć śpiewa utwór Ciechowskiego, w pamięci pojawiają się jego słowa i nie potrafi opanować wzruszenia - dodaje informator Plejady.

Tuż po rozpoczęciu zdjęć do "Rytmów Dwójki" w sieci pojawiły się informację o wymaganiach Edyty Górniak. Według różnych mediów piosenkarka miała dostać trzy garderoby, całodobowego kierowcę i ekipę w gotowości. Ponadto artystka zażyczyła sobie również dowolności w wyborze utworów. Ma także otrzymać największą gażę. Mowa tutaj o 400 tysiącach złotych za nagranie ośmiu odcinków. Górniak potwierdziła, że ma wysokie wymagania, w rozmowie z Plejadą. Więcej zdjęć Edyty Górniak znajdziecie w galerii na górze strony.

Edyta Górniak otrzyma największą gażę. Skomentowała doniesienia

Kwestia gigantycznego honorarium została skomentowana przez Edytę Górniak w wywiadzie z Plejadą. Gwiazda nie zaprzeczyła plotkom. "Muszę powiedzieć bardzo szczerze, z pokorą i wdzięcznością, że faktycznie moi partnerzy zawodowi bardzo cenią sobie mój udział w sensie finansowym, ale też ja dzięki temu mogę zapraszać do współpracy wspaniałych ludzi i (...) dawać pracę innym ludziom" - podkreśliła. Dodała, że osoby, z którymi pracuje, bardzo o nią dbają. Dostosowują się do wymagań, co "przekłada się na jakość" wystąpienia. Górniak podkreśliła, że jest to dla niej niezwykle cenne.