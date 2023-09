Magda Gessler po raz 27 wyruszyła w Polskę, aby ratować lokale gastronomiczne przed finansową katastrofą. W czwartym odcinku wybrała się na Śląsk Cieszyński i odwiedziła karczmę "Dziupla u Wuja" we wsi Górki Wielkie niedaleko Bielska-Białej. Pomimo dobrej lokalizacji przy ruchliwej autostradzie i wśród malowniczych krajobrazów, w restauracji świeci pustkami. Właściciele rozkładają ręce i proszą o pomoc "Kuchenne rewolucje".

"Kuchenne rewolucje" w Górkach Wielkich. Kelnerka nie wytrzymała

"Dziuplę u Wuja" prowadzi aż czterech właścicieli - pan Michał z żoną, wspólnikiem Mirkiem oraz teściową. Małżeństwo zakupiło lokal dziesięć lat temu, ale nigdy nie przynosił większych zysków. "Powiem szczerze, że nie wiem, co jest stricte takim problemem, że latem są tłumy, a zimą jest bardzo mały ruch" - opowiadała pani Iwona. Doprowadziło to do pogłębiających się problemów finansowych. W restaurację najbardziej uderzają rosnące koszty energii czy ogrzewania. Na ratunek wezwano więc Magdę Gessler.

Restauratorka od razu zwróciła uwagę, że w lokalu jest bardzo zimno. Nie odważyła się nawet zdjąć kurtki. Mimo wszystko przyznała, że sam budynek podoba jej się wizualnie. Jedzenie jednak nie zrobiło na niej takiego wrażenia. Chociaż placki ziemniaczane wypadły całkiem dobrze, żurek już nie przeszedł testu. "To jest sama mąka. Błyszczy jak kisiel. Najgorszy żurek, jaki jadłam" - mówiła z obrzydzeniem. Gwiazda TVN-u nie przebierała w słowach, oceniając kolejne potrawy. Czarę goryczy przelała golonka. Magdzie Gessler podano tępy nóż, który nie radził sobie z mięsem.

Zdenerwowana poprosiła do siebie kelnerkę i kazała jej samej spróbować pokroić twarde mięso. Początkowo 20-latka nalegała, że wymieni gwieździe TVN-u nóż, ale ta była nieustępliwa. W końcu widząc, że pracownica nie daje sobie rady, poleciła jej odnieść danie z powrotem do kuchni. Doprowadziło to dziewczynę do łez.

Ja już byłam od samego początku zestresowana od kiedy się dowiedziałam, że mają być "Kuchenne rewolucje". Pani Magda mi się praktycznie co noc śni, to jest straszne - wyznała zapłakana 20-latka.

Tak Magda Gessler odmieniła "Dziuplę u Wuja". Przeszli test?

Pierwszą zasadą, jaką wprowadziła Magda Gessler w trakcie rewolucji, było postawienie na regionalne produkty. Dlatego już trzeciego dnia cała ekipa restauracji wyruszyła na łowy do lokalnych sklepów. Restauratorka zaplanowała na miejsce surowej, drewnianej "Dziupli u Wuja" kolorowy lokal z wyszukanym menu. Dania będą odmienioną wersją klasycznych polskich potraw, takich jak placki ziemniaczane czy karkówka. Zmieniono także nazwę. Lokal w Górkach Wielkich od dziś będzie nazywał się "Pękata Chata". Motywem przewodnim będzie kwiat piwonii.

Po kilku tygodniach Magda Gessler wróciła do "Pękatej Chaty". Od razu można było zauważyć, że w środku było dużo gości. Również po minach pracowników było widać, że restauracji wiedzie się coraz lepiej. Po spróbowaniu dań, restauratorka nie miała już żadnych wątpliwości. Karczma w Górkach Wielkich pozytywnie przeszła rewolucję. Więcej zdjęć z odcinka znajdziecie w galerii na górze strony.