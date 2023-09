Agnieszka Holland w swoich filmach często opowiada historie osób będących w potrzebie, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. Okazuje się, że losy rodziny reżyserki również naznaczone są tragicznymi wydarzeniami. 21 grudnia 1961 roku zmarł ojciec twórczyni filmowej, Henryk Holland, który wypadł z okna w swoim mieszkaniu w Warszawie.

Okoliczności śmierci ojca Agnieszki Holland ustalano przez lata

Henryk Holland był znanym dziennikarzem i publicystą, a także działaczem komunistycznym. Był członkiem PZPR, a po studiach na Uniwersytecie Warszawskim współpracował m.in. z "Życiem Warszawy", "Expressem Wieczornym" i Polskim Radiem. Był także pracownikiem Polskiej Agencji Prasowej. W 1961 roku do Henryka Hollanda dotarła opowieść Nikity Chruszczowa na temat okoliczności śmierci Stalina i aresztowaniu Ławrientija Berii, która wypłynęła na światło dzienne na bankiecie zamykającym XXII Zjazd KPZR. Holland przekazał ją przyjacielowi, a zarazem korespondentowi francuskiego "Le Monde", Jeanowi Wetzowi, co spowodowało przedrukowanie jej w zachodniej prasie.

Wybuchł skandal. Przeprowadzono śledztwo, które pomogło ustalić, że to Weltz odpowiada za wyciek materiałów. Ustalono także, że historię poznał od Henryka Hollanda, który przyznał się do tego podczas przesłuchania 19 grudnia 1961 roku. Dwa dni później postawiono mu zarzut szpiegostwa, został aresztowany i przewieziony do swojego mieszkania na rewizję. To właśnie wtedy doszło do tragedii. Henryk Holland zginął po tym, jak wypadł z okna z szóstego piętra budynku. Agnieszka Holland miała wówczas 13 lat. Nikt nie poinformował jej o śmierci ojca.

Jak to dokładnie wyglądało, dowiedziałam się dość późno. Kiedy zginął, matka nic mi nie mówiąc, wysłała mnie na kolonie zimowe. Poprosiła też wychowawczynię, bym nie miała kontaktu z prasą. No i dowiedziałam się o śmierci ojca z gazety właśnie - kupiła ją koleżanka, z którą dzieliłam sypialnię - wspominała w książce "My, dzieci komunistów".

Okoliczności śmierci Henryka Hollanda przez lata owiane były tajemnicą. Podejrzewano, że nie była dziełem przypadku, a działacz komunistyczny został zamordowany przez SB. Dopiero w 2006 roku ukazała się książka historyka Krzysztofa Persaka "Sprawa Henryka Hollanda", który na podstawie zebranych dowodów ustalił, że ojciec Agnieszki Holland targnął się na swoje życie.