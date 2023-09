Wstrząsające wieści o śmierci słynnego aktora i rapera docierają zza oceanu. Jak podaje BBC, Nashawn Breedlove, znany m.in. z rapowej bitwy z Eminemem, zmarł 25 września. W chwili śmierci miał jedynie 46 lat. Jak podaje serwis TMZ, muzyk odszedł we śnie w swoim domu w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny śmierci do tej pory nie zostały ujawnione.

Nie żyje Nashawn Breedlove. Bliscy z bólem go żegnają

We wtorek 26 września matka artysty potwierdziła tragiczne doniesienia w mediach społecznościowych. "Z ciężkim sercem dzielę się wiadomością o śmierci mojego ukochanego syna. Wielu z was znało go pod pseudonimem Lotto lub Ox - te określenia odzwierciedlały jego odporność i determinację. Był raperem, piosenkarzem, autorem tekstów i aktorem. Nikt nie mógł odmówić mu talentu. (...) Odejście Nashawna pozostawiło w moim życiu ogromną pustkę, której nie da się opisać słowami. Podobnie jak bólu i cierpienia, które odczuwam. Był nie tylko moim synem, ale też niezwykłym człowiekiem, którego charakter i siła inspirowały każdego, kto stanął na jego drodze" - napisała pogrążona w żałobie.

Bliscy zmarłego zalali sieć smutnymi wpisami. "Mimo tego, że byłeś moim kuzynem, byłeś moim bratem. Jestem zdruzgotany przez tę stratę. Kocham cię i będzie mi ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju Nashawn" - czytamy w jednym z facebookowych wpisów. Mickey Factz, amerykański raper zamieścił na Instagramie poruszający post, w którym w pięknych słowach pożegnał zmarłego kolegę. "Niech odpoczywa w pokoju jeden z niewielu raperów, którzy pokonali Eminema. Jego przyjaciele z miłości nazywali go Ox. Będziesz zapamiętany dzięki swojej wytrwałości i agresywności" - przekazał.

Kim był Nashawn Breedlove?

Nashawn Breedlove zasłynął dzięki roli rapera Lotto w legendarnym filmie "8 mila", w którym grał m.in. Eminem. Pojedynek w filmie wygrał Jimmy znany jako B-Rabit. Mimo to przez lata wielu fanów produkcji twierdziło, że to Lotto zasłużył na zwycięstwo, a wynik nie był sprawiedliwy. Nashawn Breedlove tworzył również pod pseudonimem Ox. W 2001 roku napisał utwór do filmu "The Wash", gdzie wystąpił Dr. Dre oraz Snoop Dogg.