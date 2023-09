"Rolnik szuka żony" to wciąż jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. We wrześniu na antenie zadebiutował dziesiąty, jubileuszowy sezon. Poza tym już od pierwszych minut nowej edycji było pewne, że na widzów czekają wielkie emocje i wyjątkowi uczestnicy. Wśród nich jest Waldemar, który budzi największe zainteresowanie fanów. W końcu mogliśmy zobaczyć jak mieszka.

Tak mieszka Waldemar z "Rolnik szuka żony". Pokazał swoje gospodarstwo

Waldemar jest jednym z uczestników dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Ukończył szkołę związaną z hotelarstwem i turystyką. Przez kilka lat był żonaty, ale małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Z byłą żoną dzieli się opieką nad siedmioletnim synem. W zgłoszeniu zaznaczył, że to właśnie on jest dla niego najważniejszy i szuka partnerki, która go zaakceptuje.

Rolnik ze względu na stan zdrowia swoich rodziców zdecydował się zamieszkać razem z nimi i przejąć ich obowiązki w gospodarstwie. Razem zajmują niewielki dom we wsi obok miejscowości Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Waldemar trudni się przede wszystkim hodowlą zwierząt. Posiada kilkanaście krów. Zdjęcia gospodarstwa uczestnika "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

Waldemar to rolnik, który swoją energią obdzieliłby z pewnością kilka osób. Przejął gospodarstwo po rodzicach, ale w międzyczasie los rzucał go w różne zakątki świata. Czeka na wielką miłość, na kogoś, kogo mógłby uszczęśliwiać każdego dnia - przedstawiała go Marta Manowska.

Waldemar, 'Rolnik szuka żony' fot. screen TVP VOD

Waldemar z "Rolnik szuka żony" ma wiele pasji. Ma specjalny pokój, gdzie może się im oddawać

Chociaż Waldemar podkreśla, że rolnictwo jest jego największą pasją, to zdecydowanie niejedyną. Rolnik przyznał, że uwielbia taniec towarzyski. W jednym z odcinków pokazywał nawet kilka wyuczonych ruchów Marcie Manowskiej. Dużo czasu poświęca też na śledzenie nowości kinowych i oglądanie filmów. Pochwalił się, że w ciągu 30 lat udało mu się zobaczyć już ok. 7000 produkcji.

W związku z tą pasją zdecydował się stworzyć w domu specjalny pokój, którego pozazdrościłby niejeden kinoman. W pomieszczeniu znalazło się nie tylko miejsce na dobry sprzęt i wygodne siedzenia. Waldemar uzbierał tam również pokaźną kolekcję filmów i albumów z muzyką filmową. Na ścianach nie zabrakło też plakatów z ulubionymi postaciami. "Jak widzicie, jestem wielkim fanem 'Terminatora'" - zdradził przed kamerami i faktycznie, wizerunek bohatera, w którego wcielał się Arnold Schwarzenegger, można zauważyć na wielu elementach wystroju.

Waldemar 'Rolnik szuka żony' screen TVP vod