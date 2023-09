Celia Krychowiak dziś inspiruje stylem. Za czasów studiów nie było mowy o luksusie

19-letnia Celia Krychowiak miała nieco inny styl niż ten, który widzimy na Instagramie. W tamtym okresie nie przypominała obecnej wersji siebie, nie tylko ze względu na zmianę w trendach. Pracowała przed laty w salonie z luksusowym wyposażeniem do łazienek. To właśnie w pracy poznała przyszłego ukochanego, z którym tworzy duet po dziś dzień. Spójrzcie, jak na początku tej relacji wyglądała Celia Krychowiak.

Jedna z najgorętszych WAGs kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Metamorfoza Celii Krychowiak

Podczas pobytu Krychowiaka we Francji, piłkarz postanowił udać się do salonu, w którym pracowała jego przyszła żona. Francuzka od razu wpadła mu w oko. Para zamieszkała pod jednym dachem po zakończeniu studiów modelki, a na ślubnym kobiercu stanęła w 2019 roku. Warto zaznaczyć, że ich związek zaczął się, kiedy żadna ze stron nie była znana w mediach. Na początku zakochani nie mieli tak wystawnego życia. Ani piłkarz, ani modelka nie chodzili w ubraniach od projektantów. Widać to chociażby na poniższym zdjęciu. Celia Krychowiak ma na sobie skromną, krótką sukienkę, a jej partner jest ubrany na sportowo. Widzimy ponadto, że modelka miała wówczas nieco mniejsze usta i cienkie brwi, czego nie zobaczymy po jej najnowszych zdjęciach. Jej twarz wygląda dziś zupełnie inaczej, za czym może stać umiejętnie nałożony makijaż.

Celia Krychowiak dziś inspiruje stylem. To znajdziemy na jej Instagramie

Dziś modelkę śledzi ponad 170 tys. użytkowników na Instagramie. Swój profil prowadzi niczym stylowy pamiętnik, przepełniony estetycznymi zdjęciami z podróży, sesji fotograficznych czy eventów. Krychowiak chętnie pokazuje ponadto swoją sylwetkę, nad którą ciężko pracuje na siłowni. Dba oczywiście o zdrowie odżywianie i nawadnianie, o czym wspomniała w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. Fani nie kryją zachwytu nad jej urodą. Widać to szczególnie w komentarzach pod postami. "Ciało marzeń. Zakochałam się", "Jesteś niesamowita", "Fantastyczna", "Kocham twoje włosy", "Olśniewająca" - czytamy w sieci. Po więcej zdjęć Celii Krychowiak zapraszamy do galerii na górze strony.