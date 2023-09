Wokalistka jest obecnie przedstawiana przez media w niekorzystnym świetle. Wszystko z powodu afery podatkowej, wskutek której Shakira w listopadzie ma stawić się w sądzie. Chodzi o przedział od 2012 do 2014 roku. W tym okresie artystka miała unikać płacenia podatków. W grę wchodzą miliony, a prokuratura ma do wokalistki już następną sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Znacie tekst hitu Shakiry?

Shakira jest winna miliony państwu? Sama zainteresowana ma inne zdanie na ten temat

Hiszpańska prokuratura oskarżyła artystkę o niezapłacenie 6,7 miliona euro podatku w 2018 roku, czego możemy dowiedzieć się z BBC. Sprawy nie poprawia osobna, nierozstrzygnięta kwestia z lat 2012-2014, o której wspomnieliśmy wyżej. Dotyczy ona z kolei zaległości wynoszącej 14,5 mln. Co natomiast wiadomo o życiu wokalistki z 2018 roku? Shakira mieszkała wtedy z rodziną w Barcelonie. Zgodnie z prawem powinna wówczas odprowadzać podatki w Hiszpanii. Prokuratura zarzuciła celebrytce, że zamiast tego przekierowała swe fundusze do spółek w rajach podatkowych. Co na temat uważa sama zainteresowana? Zespół prawników gwiazdy skupia się na razie na listopadowej rozprawie. "Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniach do procesu dotyczącego lat 2012-2014, który rozpocznie się 20 listopada" - dowiadujemy się z "The Guardian". Akt oskarżenia zawiera sześć zarzutów. Mowa ponadto o ośmiu latach więzienia dla Shakiry. Gwiazda wypowiedziała się na temat sprawy dla magazynu "Elle" we wrześniu:

Jestem pewna, że mam wystarczające dowody na poparcie swojej sprawy i że sprawiedliwość zwycięży na moją korzyść.

Shakira Instagram/shakira

Co wiadomo o majątku Shakiry?

Wokalistka zdobyła sławę na całym świecie, więc nic dziwnego, że jej majątek jest szacowany na ogromne kwoty. Poza śpiewaniem Shakira udziela się w wielu branżach, na przykład w telewizyjnej. Przykładowo jako jurorka "The Voice" gwiazda miała otrzymywać 12 milionów dolarów za jeden sezon show. Sprzedała ponad 125 milionów albumów i singli. Podjęła się również działań z branżą perfumową, firmą produkującą zabawki, a także z marką bieliźniarską. Jej pomysły na biznes nie kończą się. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia Shakiry zapraszamy do galerii.