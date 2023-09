Ewa Farna jest jedną z popularniejszych piosenkarek, zarówno w Polsce, jak i Czechach. Pierwsze kroki na scenie stawiała już w 2006 roku. W międzyczasie pojawił się jej debiutancki album, który za południową granicą doczekał się platynowej płyty. Mało kto jednak wie, że jeszcze jako nastolatka pojawiła się w "Szansie na sukces". Teraz internauci odkopali nagranie odcinka z jej udziałem.

Ewa Farna w "Szansie na sukces". Zaśpiewała Rynkowskiego i wszystkim opadły szczęki

Na instagramowym profilu "tele.nostalgia", który przypomina nagrania z telewizji sprzed lat, pojawiły się fragmenty występu Ewy Farny w "Szansie na sukces". Odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2006 roku i zgodnie z zasadami programu, uczestnicy wykonywali w nim utwory jednego artysty. Tym razem były to piosenki z repertuaru tekściarza, Jacka Cygana. Młoda piosenkarka wylosowała "Za młodzi, za starzy", którą w oryginale wykonywał Ryszard Rynkowski.

W 2006 roku uczestniczką "Szansy na sukces" była 13-letnia zaolzianka Ewa Farna z czeskiego Trzyńca, która została zwyciężczynią odcinka, śpiewając piosenkę Ryszarda Rynkowskiego "Za młodzi, za starzy" i wraz z tym był to jej debiut muzyczny - przypomniał autor profilu tele.nostalgia.

Jak tylko Ewa Farna zaczęła śpiewać, widać było po minach jurorów, że są oszołomieni talentem młodej wokalistki. Było więc do przewidzenia, że to ona zwycięży w tym odcinku. Tymczasem nastolatka zupełnie się tego nie spodziewała. Kiedy Jacek Cygan ogłosił, kto zajął pierwsze miejsce, była w szoku. Zakryła twarz rękami, powstrzymując płacz. "Dawno nie miałem takiej radości obok siebie. To jest duża frajda, patrząc na to, jak ktoś się cieszy tak, jak Ewa" - skomentował prowadzący, Wojciech Mann. A jak wtedy wyglądała Farna? Archiwalne zdjęcia piosenkarki znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni archiwalnym nagraniem Ewy Farny

Pod postem z nagraniem występu Ewy Farny w "Szansie na sukces" szybko zaczęły pojawiać się pełne zachwytu komentarze internautów. Nawet po latach wykonanie kultowej piosenki Ryszarda Rynkowskiego przez wokalistkę robi wrażenie. "Świetna artystka", "Uważam, że to jedna z niewielu polskich artystek, która naprawdę potrafi śpiewać", "Głos jak dzwon. Uwielbiam", "Miło się słucha", "Aż ciary przechodzą" - czytamy.