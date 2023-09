Kuba Wojewódzki jest aktywny w mediach społecznościowych. Dziennikarz TVN-u ochoczo publikuje materiały związane ze swoimi zawodowymi przedsięwzięciami, komentuje sprawy społeczne i polityczne, jak i wrzuca kadry z życia codziennego, za którymi nierzadko stoi reklama danej marki. Ostatnio wzięło go na wspominki. Wojewódzki opublikował mema, na którym jest jego zdjęcie sprzed 30 lat. "On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat" - czytamy pod fotografią. Uwagę zwraca jednak komentarz, który udzielił jednej z obserwatorek pod wpisem.

Kuba Wojewódzki sugeruje, że Baron ma Tindera? Niewybredny komentarz "króla TVN-u"

Obserwatorka Wojewódzkiego napisała, że dziennikarz pojawił jej się w śnie, razem z Lechem Wałęsą i Baronem. "Śnił mi się pan dzisiaj. W śnie był również Lech Wałęsa i Baron, więc towarzystwo całkiem, całkiem" - napisała z humorem internautka. Na odpowiedź Kuby Wojewódzkiego nie trzeba było długo czekać. Dziennikarz dość nieelegancko podsumował medialne związki Barona, sugerując, że ten ma aplikację randkową. "Baron to ten, co wędruje pomiędzy Tinderem a TVP?" - zapytał zaczepnie Wojewódzki. "W moim śnie wędrował po scenie tylko" - skwitowała krótko internautka.

Baron i Sandra Kubicką są parą od ponad dwóch lat

Przypominamy, że Baron od ponad dwóch lat związany jest z Sandrą Kubicką i nic nie wskazuje na to, aby para była w kryzysie lub miała otwartą relację. Bizneswoman niedawno w rozmowie z Jastrząb Post powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa w związku z muzykiem. Jednak ze względu na to, że w przeszłości była dwa razy zaręczona, zdaje sobie sprawę, że niczego nie można być pewnym i do miłości podchodzi bardzo racjonalnie. "Ja nigdy nie mówię, że coś jest na całe życie, pomimo że jest mi to wsadzane do ust. Czytałam artykuły, że ja mówię o Alku, że to jest miłość do końca życia. Nigdy tak nie powiedziałam. Ja nie jestem niczego pewna. Dzisiaj kochamy się bardzo, jesteśmy ze sobą, wspieramy się, ale może się coś wydarzyć za tydzień, za miesiąc i co wtedy? Ja nie myślę aż tak do przodu. Raczej jestem bardzo wdzięczna tu i teraz - i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa z Alkiem" - zapewniła.