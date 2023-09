Kuba Wojewódzki w polskich mediach zyskał popularność jako dziennikarz, dla którego nic nie jest tematem tabu i uznający, że może żartować ze wszystkiego. Przez wiele lat można było obserwować to w jego autorskim talk-show, gdzie aż roiło się od podtekstów i niezwykle bezpośrednich pytań, zadawanych nawet bardzo młodym gościniom. Wojewódzki często zasłania się jednak dystansem, który, jak twierdzi, ma także do siebie. A bez wątpienia jeden z ulubionych "żartów" samozwańczego króla TVN, który od lat powraca jak bumerang, dotyczy wieku jego partnerek.

Kuba Wojewódzki wdał się w dyskusje z fanami

Kuba Wojewódzki ma na koncie kilka medialnych związków, a sam często podkreślał, że interesują go kobiety znacznie od niego młodsze. Choć śmieszkuje z tego naprawdę od dawna i już nieco do znudzenia, ponownie postanowił odgrzebać stary mem na ten temat i udostępnić na Instagramie. Widać na nim Wojewódzkiego na zdjęciu z 1993 roku, a podpis pod fotografią głosi: "On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat". Część fanów "króla TVN" uznała dowcip za bardzo zabawny, jednak inni nie podzielali entuzjazmu. Wojewódzki postanowił odpisać na kilka krytycznych komentarzy.

"Jesteś z siebie dumny jak nastolatek, kiedy w końcu się ogarniesz?" - pyta jeden z internautów. "A masz siostrę?" - odpowiedział mu Wojewódzki. "Niektórym paniom się mężowie jeszcze nie urodzili" - pisze inna obserwatorka. "Odczep się od Magdy Gessler" - odpisuje rozbawiony dziennikarz. "Obrzydliwe" - zareagowała na post jedna z kobiet. "Czy feminizm wymaga braku poczucia humoru?" - zastanawia się w odpowiedzi Wojewódzki. Użytkowniczka Instagrama odpisała na to, że nie śmieszy jej brak umiejętności wiązania się i utrzymywania relacji z kobietami w tym samym wieku.

Trudno utrzymywać relacje z kimś, kto nie żyje - usłyszała od dziennikarza w odpowiedzi.

W dyskusję na Instagramie u Wojewódzkiego włączył się Hakiel

Wygląda na to, że po stronie Kuby Wojewódzkiego stanął Marcin Hakiel, który ma za sobą kontrowersyjną rozmowę na kanapie w programie dziennikarza. Post króla TVN musiał go bardzo rozbawić, bo Hakiel zostawił tam krótki, ale treściwy komentarz. "Szacun" - napisał. Internauci nie zostawili jednak na tancerzu suchej nitki, wytykając mu, że jeszcze niedawno nie mówił, że nie bardzo chciałby, aby jego córka spotykała się z kimś starszym jak Caroline Derpienski. "Z całym szacunkiem do dziadów, którzy są według mojej skromnej opinii nadużywani w naszym społeczeństwie, Kuba nie jest jednym z nich. Poznał moja córkę i zrobił na niej bardzo dobre wrażenie" - odpowiedział.