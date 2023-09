Mary Komasa o walce z endometriozą po ciąży. "Życie bez bólu jest nowością"

Mary Komasa mówi o swoich zmaganiach z endometriozą od lat. Wiosną 2021 roku udzieliła głośnego wywiadu dla magazynu "Vogue", gdzie ze szczegółami opisała początki tej uciążliwej, bolesnej i niestety wciąż ciężko diagnozowanej choroby, które towarzyszyły jej od wczesnych lat. Mimo problemów zdrowotnych, pod koniec 2021 roku Komasa i jej partner Antoni Łazarkiewicz zostali rodzicami. Artystka niedawno gościła w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o macierzyństwie i walce z endometriozą.

Mary Komasa walczy z endometriozą. Jak się czuje? "Mam w torbie całą apteczkę"

Mary Komasa zdradziła, że od czasu ciąży, dolegliwości związane z chorobą ustały. Jak na ironię, artystka wciąż nie może się jednak przyzwyczaić do życia bez bólu. "Życie bez bólu jest dla mnie nowością. Ciągle łapię się na tym, że siedzę na tykającej bombie i że jestem gotowa. Nadal mam w moje torbie całą swoją apteczkę i nie wiem, czy kiedykolwiek wyzbędę się tych przyzwyczajeń" - przyznała wokalistka.

Mary Komasa o tym, że ma endometriozę, dowiedziała się przypadkiem

O tym, że cierpi na endometriozę, Mary Komasa dowiedziała się przypadkiem. Mając 24 lata zamieszkała w Berlinie, gdzie udała się na rutynową kontrolę do ginekolożki. Lekarka była zdziwiona, że proste badanie wywołuje u niej ból. Powiedziała, co podejrzewa i wypisała skierowanie na badania. Okazało się, że to endometrioza. Dziś artystka ma za sobą dwie operacje i terapię hormonalną, dzięki którym udało jej się wyjść na prostą.

Endometrioza - co to jest?

Endometrioza prawdopodobnie występuje nawet u co dziesiątej kobiety w wieku rozrodczym. Wśród kobiet z bolesnym miesiączkowaniem częstość występowania endometriozy waha się od 40 do 60 proc., a wśród kobiet skarżących się na ból w obrębie miednicy mniejszej częstość występowania endometriozy może sięgać 75 proc. Choroba wynika z tego, że komórki endometrium występują poza macicą, najczęściej w jajnikach, jamie otrzewnej, w pochwie, sromie, a nawet narządach odległych, jak płuca, serce, jelita czy mięśnie rąk i nóg. Więcej o endometriozie przeczytacie TUTAJ.