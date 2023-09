Mimo wieku i poważnych problemów zdrowotnych (były prezydent choruje na cukrzycę) Lech Wałęsa cały czas jest aktywnie udzielającym się działaczem politycznym. Noblista od lat krytykuje działania Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku założył nawet partię, która miała przejąć wyborców PiS-u, jednak ostatecznie została ona rozwiązana. Wałęsa o swoich zawodowych planach, a także ciekawostkach związanych z życiem prywatnym chętnie informuje na Facebooku, którego jest aktywnym użytkownikiem. Treści udostępniane przez byłego prezydenta spotykają się zazwyczaj z bardzo entuzjastycznym odbiorem.

Lech Wałęsa zażyczył sobie tort z kotleta schabowego

Nie inaczej było podczas kameralnej imprezy urodzinowej, którą, jak można wywnioskować ze zdjęć, zorganizowali Lechowi Wałęsie pracownicy jednego z hoteli. Urodziny - i to w dodatku 80. - polityk będzie obchodził co prawda dopiero 29 września, jednak już kilka dni przed został uczczony w wielkim stylu. Były prezydent mógł bowiem zdmuchnąć świeczki z tortu w kształcie... kotleta schabowego.

Poranek przedurodzinowy w Lądku Zdroju. Tort a la schabowy - podpisał obszerną fotorelację, którą zmieścił na Facebooku.

Prawdę mówiąc, aby tort był kompletny, brakuje do niego trochę ziemniaków z koperkiem i zasmażanej kapusty. Mimo to pomysł niezwykle spodobał się fanom Lecha Wałęsy, którzy z entuzjazmem reagowali na zdjęcia w komentarzach. "Ze słodyczy najbardziej lubię kotlety schabowe, więc zazdroszczę takiego tortu", "Wygląda smakowicie", "Panie Prezydencie, czy będzie też tort w kształcie mięsnego jeża?" - pisali rozbawieni.

Lech Wałęsa robi furorę w sieci

Świętowanie tortem ze schabowego to zresztą niepierwsza sytuacja, gdy zdjęcia Lecha Wałęsy stają się hitem w sieci. Nie tak dawno były prezydent stał się bohaterem artykułu na portalu Daily Mail, w którym porównano go do Bono za sprawą podobnej stylówki i niemal identycznych okularów. Viralem stało się też zdjęcie z policjantami, którzy pomagali Wałęsie, gdy złapał gumę w Stanach Zjednoczonych. Noblista z lubością wstawia też na Facebooka zdjęcia z wanny, a przy okazji fotografii przedstawiającej byłego prezydenta w kąpieli leczniczej jeden z fanów porównał go do dżina uwalniającego się z lampy.