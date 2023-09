W ostatnim czasie sporo dzieje się w życiu Caroline Derpieński. Niedawno na TikToku celebrytka opowiedziała o kłótni ze swoim miliarderem, Jackiem. Jeszcze wcześniej modelka informowała o tym, że mieszkają osobno, ponieważ z partnerem nie potrafili się porozumieć, kiedy cały czas są przy sobie. Fani zaczęli spekulować, że być może w "dollarsowym raju" są poważne kłopoty, a nawet, że mogło dojść do rozstania pary. Derpieński w końcu postanowiła zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić wszystkie niejasności. Więcej zdjęć Caroline znajdziesz w galerii na górze strony

Zobacz wideo Derpieński o burzliwym związku z Jackiem

Wściekła Derpieński komentuje plotki o rozstaniu z Jackiem

Modelka opublikowała na Instagramie wpis, w którym wyjaśniła, jak wygląda obecnie jej relacja z miliarderem. "Błagam was. Przestańcie wszyscy pisać głupoty - fake newsy dla kliknięć! Robicie z ludzi debili, bo wierzą we wszystko, co piszecie! Ja i Jack jesteśmy okey! - zapewniła, po czym odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi na temat osobnego mieszkania. "Nie rozstaliśmy się, a nie mieszkamy razem od około dwóch lat, bo każdy z nas ma swoje domy, ale tak jak większość par, które nie mieszkają razem, spotykamy się non stop i spędzamy zaj***sty czas. Jak normalni ludzie w zdrowym związku! Nikt się z nikim nie rozstał!" - podkreśliła w relacji.

Derpieński zapowiedziała ujawnienie "Dżaka" na Instagramie

W ostatnim nagraniu na TikToku celebrytka wyznała, że Jack w końcu pokaże się na Instagramie. Fani w komentarzach oszaleli na punkcie tej informacji. W modelkę ponownie uderzyła Aneta Glam, która twierdzi, że wie, kogo Derpieński pokaże jako "Dżaka". "Doszło mnie słuchy, że od wczoraj odbywają się castingi w Miami na rolę "Latynosa Dżaka". Rola jest łatwa. Trzeba tylko - od czasu do czasu - stanąć koło drogiego samochodu w wypożyczalni aut przy boku pewnej dziewczyny i stówka w kieszeni" - pisała żona Hollywood w relacji na Instagramie. A wy jak myślicie, kiedy zobaczymy latynoskiego miliardera i przede wszystkim, kto nim będzie? ZOBACZ TEŻ: Skończyły jej się dolary? Caroline Derpieński szuka pracy. Ma plan. Jaki? Sprytny

Derpieński odnosi się do rozstania z Jackiem Fot. @carolinederpienski/ Instagram