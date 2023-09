Kukulska zmartwiła fanów. "Podupadłam na zdrowiu". Wszystko przez pracę

Natalia Kukulska z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. Od lat zresztą pozostaje bardzo aktywna zawodowo i nie robi zbyt długich przerw w karierze. Wokalistka wzięła niedawno chociażby udział w projekcie "Babie Lato", w którym współpracuje z gronem innych gwiazd: Mery Spolsky, Bovską, Zalią i Margaret. Natomiast ostatnie miesiące spędziła, koncertując. Teraz artystka wyznała, że tak intensywny czas odbił się na jej zdrowiu. Przemówiła do fanów z kliniki.

Natalia Kukulska czeka na zabieg w klinice. Tłumaczy, co się stało

Wokalistka stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, dlatego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często za ich pomocą powiadamia miłośników swojej muzyki o ważnych wydarzeniach czy nowych projektach. Nie brakuje tam też "prywaty". Tym razem Kukulska otworzyła się przed swoimi obserwatorami na temat problemów zdrowotnych.

Czas przyznać się, że ostatnia ilość koncertów, rzeczy - poturbowała mnie. Trochę podupadłam na zdrowiu, na formie - wyznała piosenkarka.

W związku z tym Natalia Kukulska zdecydowała się odwiedzić salon piękności, który specjalizuje się w holistycznym podejściu. Wokalistka zaplanowała dla siebie szereg zabiegów, które pozwolą jej stanąć na nogi i się zregenerować. "Będzie endermologia, będzie peeling, będzie masaż - całościowo, wszystko razem działa jak złoto" - wyliczała artystka. Więcej zdjęć Natalii Kukulskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Natalia Kukulska żegna się z córką. Anna zaczyna studia za granicą

Ostatnie tygodnie dla Natalii Kukulskiej to był nie tylko intensywny czas w pracy. Wokalistka musiała przygotować córkę do wyprowadzki, bo Anna zdecydowała się kontynuować naukę za granicą. "Córka zaczyna studia, więc wszystko przed nią. Studia musicalowe poza Polską. Taki moment, który zdecyduje, co będzie działo się dalej. Ja po prostu wspieram, trzymam kciuki, ale obserwuję i na nic nie naciskam" - zdradziła w rozmowie z Plotkiem.

Nie tylko córka odziedziczyła po mamie talent muzyczny. Kukulska przyznała, że jej syn również złapał tę smykałkę. "Nie izolowałam dzieci od naszego życia zawodowego i chyba się im spodobało. Są muzykalni, gdzieś tam mają to w swoim genach. Mój syn jest już bardzo czynnym muzykiem. Zresztą grał też ze mną dzisiaj na scenie. Gra w wielu innych projektach. Jest bardzo wszechstronnym muzykiem. Gra i na perkusji i klawiszach" - opowiadała z dumą.