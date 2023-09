26 września plejada polskich gwiazd pojawiła się na wystawie fotografii Adama Plucińskiego zatytułowanej "Między ujęciami". Event zorganizowano w warszawskiej Fabryce Norblina. Nie zabrakło takich sław jak: Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Agnieszka Dygant, Katarzyna Stankiewicz, Ewa Gawryluk czy Katarzyna Warnke. Zobaczcie, jak się prezentowali.

REKLAMA

Gwiazdy na ściance postawiły na garnitury

Agnieszka Dygant nie jest częstą bywalczynią ścianek i innych imprez show-biznesowych. Tym razem aktorka znana z takich produkcji, jak "Niania", "Listy do M.", czy "Na dobre i złe" postanowiła zabłysnąć na evencie. Uśmiechała się do fotoreporterów i wygladało na to, że jest w doskonałym humorze. Nie dziwimy się temu wcale, bo wyglądała doskonale. Dygant postawiła bowiem na modny w tym sezonie oversizowy szary garnitur. Do długiej marynarki o męskim kroju idealnie pasowały top i sportowe buty. Aktorka postawiła też na minimalistyczny, delikatny makijaż. Rozpuściła też włosy i zrezygnowała z biżuterii.

W bardzo podobnej stylizacji była również Katarzyna Stankiewicz. Była wokalistka zespołu Varius Manx wybrała czarny, również oversizowy garnitur. W przeciwieństwie do Dygant zestawiła go jednak z kontrastowym, bo białym dopasowanym topem. Tu także pojawiło się sportowe obuwie. Dodajmy, że w garniturze mogliśmy zobaczyć także Romę Gąsiorowską. Aktorka zdecydowała się na smokingowy krój tegoż i pastelowe kolory. Całość uzupełniały jasne szpilki.

Agnieszka Dygant KAPIF

Na uwagę zasługuje także stylizacji Magdaleny Boczarskiej. Aktorka, którą widzowie pokochali za role w takich filmach, jak "Różyczka", "Sztuka kochania" czy "Król" nie była sama. Towarzyszył jej ukochany - Mateusz Banasiuk. Trzeba przyznać, że para nie często pojawia się razem na tego typu imprezach. A szkoda, bo widać, że znają się na modzie.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk KAPIF

Boczarska tego dnia postawiła na czarną krótką koszulę ze zdobieniami. Zestawiła ją ze dżinsami z wysokim stanem i szpilkami w kolorze srebra. Mateusz Banasiuk z kolei pozował do zdjęć w beżowym garniturze i niedbale zapiętej koszuli. Całość dopełniały sportowe buty. Tych chyba zapomniał z kolei Piotr Głowacki. Aktor pozował na ściance... boso. Zdjęcia gwiazd z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.