Gargamel niegdyś był jednym z najpopularniejszych twórców w polskim Internecie. Youtuber tworzył treści, w których obnażał kłamstwa i złe zachowania innych influencerów. Teraz sam padł ofiarą takiego filmu. Jego była dziewczyna w kilkuminutowym materiale na TikToku publicznie oskarżyła go o stosowanie przemocy. Nie tylko opowiedziała całą historię, ale także pokazała wymowne screeny, z groźbami Gargamela. Influencer opublikował przeprosiny, ale nie uchroniły go one przed konsekwencjami. Do sprawy odniósł się właśnie Bedoes, który współpracował z youtuberem. Więcej zdjęć Bedoesa i Gargamela znajdziesz w galerii na górze strony.

Bedoes zabrał głos w sprawie Gargamela. To koniec współpracy

Muzyk nagrał na swoim profilu na Instagramie story, w którym odniósł się do sytuacji z Gargamelem. "Co to jest za pytanie, co ja myślę o tej sytuacji? Jestem wk*rwiony, jest mi przykro, w szoku jestem tak naprawdę. Jak mam się inaczej czuć? Tak się dowiedziałem o tym, jak i wszyscy. Ta sytuacja miała miejsce parę lat temu, ja z Gargamelem współpracuję od paru miesięcy. I o tyle, o ile spotykaliśmy się na jakieś wywiady itd. no to nie miałem pojęcia o tej sytuacji - powiedział Bedoes na Instagramie. Potem raper skomentował współprace z youtuberem. "Gargamel już z nami nie współpracuje. Przeczytałem jego oświadczenie na Facebooku, obejrzałem tego tiktoka. Ja wiem, że pewnie wiele osób liczyło, że ja tu wejdę i zacznę rzucać k*rwami (...) Wiadomo, na co każdy liczył. Ale jestem po prostu w szoku, jest mi przykro. I zarówno tej dziewczynie, jak i Kubie, życzę tego, żeby po prostu każdy, gdzieś tam odnalazł swój spokój, ale proszę mnie nie mieszać w tę sytuację, bo każdy chyba wie, co o tym sądzę – dodał.

Gargamel opublikował już oświadczenie w sieci. "To jest niewybaczalne"

Zaraz po udostępnieniu na TikToku filmu, w którym była dziewczyna youtubera wyznała całą prawdę o ich związku, influencer opublikował swoje stanowisko na temat wszystkich oskarżeń. "W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie: przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów - to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań" - pisał we wstępie oświadczenia. ZOBACZ TEŻ: Przyjaciel zrywa współpracę z Gargamelem. "Jestem przerażony"