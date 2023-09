26 września tłum gwiazd pojawił się na inauguracji kampanii społecznej "Wspieram Sukces Kobiet" Fundacji Sukces Pisany Szminką. Jak czytamy na oficjalnej internetowej stronie organizatorów akcja kierowana jest do Polek - ma między innymi zachęcać je do udziału w wyborach. "Nagłaśniamy publicznie istotne wyzwania i problemy kobiet, by włączyć najważniejsze kwestie Polek w programach rozwojowych naszego kraju. Jednocześnie zachęcamy kobiety do głosowania w wyborach, by mogły same decydować o swojej przyszłości" - czytamy na stronie fundacji. Na wydarzeniu nie zabrakło głośnych nazwisk, które już wcześniej w mediach społecznościowych zachęcały kobiety, by 15 października stanęły przy urnach wyborczych.

Tłum gwiazd promuje akcję "Wspieram Sukces Kobiet"

Na evencie obecne były takie gwizdy, jak: Małgorzata Rozenek, Magda Mołek, Karolina Ferenstein-Kraśko, Aleksandra Żebrowska, Michał Żebrowski, Aleksandra Kwaśniewska, Joanna Koroniewska, Monika Mrozowska, Andrzej Wrona, Zofia Zborowska-Wrona czy Justyna Szyc-Nagłowska. Wygląda na to, że podczas wydarzenia panowała miła atmosfera. Goście tym razem nie stawiali na pełne przepychu kreacje. Panował raczej minimalizm, często elegancki styl był przełamywany sportowymi dodatkami. I tak mogliśmy zobaczyć Magdę Mołek w marynarce w kolorze pudrowego różu, białej koszulce, dżinsach i... białych trampkach.

Na dżinsy postawiły też inne gwiazdy. W tych pojawiła się między innymi Małgorzata Rozenek. "Perfekcyjna" wskoczyła też w pasujący do nich kolorystycznie dżinsowy żakiet. Do tego czarna, prosta bluzka i klasyczne ciemne szpilki.

Aleksandra Żebrowska także przyszła na event w dżinsach. Całość uzupełniały biała bluza oraz białe sportowe buty. Na jeszcze większą wygodę pozwolił sobie Michał Żebrowski, który na ściance prezentował się w dresie oraz czapce z daszkiem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Żebrowscy jakiś czas temu opublikowali na Instagramie nagranie, w którym zachęcają Polki do tego, by poszły na wybory parlamentarne. Krótkie nagranie rozbiło bank.

Zdjęcia gwiazd, które uczestniczyły w inauguracji kampanii "Wspieram Sukces Kobiet" Fundacji SPS znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Zobaczcie, kto jeszcze stara się mobilizować kobiety, by oddały swój głos 15 października w wyborach parlamentarnych. Redakcja Plotka również do tego zachęca.

O Fundację Sukces Pisany Szminką

Oto co możemy przeczytać o fundacji na jej oficjalnej stronie: "Działamy na rynku już od 15 lat, a od siedmiu jako fundacja zbieramy środki na realizację działań statutowych polegających na wspieraniu kobiet. Jesteśmy największą i najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Naszą misją jest kompleksowe wspieranie przedsiębiorczych postaw, kobiet oraz młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy, niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego.Od lat aktywnie działamy również na rzecz rozwoju polityki diversity&inclusion oraz równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn w biznesie oraz na rynku pracy".