Kuchnia Katarzyny Cichopek przeszła remont. Wszystko super, ale co z tym stołem?

Uradowana Katarzyna Cichopek w końcu może pochwalić się finalnymi efektami przeprowadzonych remontów. Tym razem aktorka postanowiła odnowić łazienkę i kuchnię. Kilka miesięcy temu generalną zmianę przeszedł jej salon. Jak widać prezenterkę "Pytania na śniadanie" całkowicie pochłonęły obowiązki związane ze zmianą wnętrz. Aktorka może liczyć na wiele współprac, które i tym razem wsparły ją w remoncie. Jak ostatecznie wyglądają nowe pomieszczenia? Zobaczcie sami! Więcej zdjęć z mieszkania Katarzyny Cichopek znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Projektant o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Aktorka ma wysokie wymagania

Katarzyna Cichopek pokazuje odświeżoną łazienkę. "Jestem zachwycona"

Na zdjęciach możemy zobaczyć elegancką Cichopek, która pozuje na tle odnowionej łazienki. Całość utrzymana jest w odcieniach bieli, szarości i czerni. "Inspiracją dla projektu był kształt koła, który jest ponadczasowy i daje wiele możliwości aranżacyjnych. Baterie wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu i wyposażone w najwyższej jakości głowice ceramiczne zapewniają nie tylko komfort, ale także redukcję zużycia wody o połowę! A kolor chrom, który jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie, dodaje mojej łazience elegancji i idealnie komponuje się z resztą wnętrza. Jestem zachwycona efektem końcowym remontu!" - chwaliła się aktorka. Samo pomieszczenie wydaje się dosyć przytulne. Zdecydowanie największą część zajmuje głęboka wanna z prysznicem. To, co przyciąga uwagę, to kształt lustra, który z pewnością do standardowych nie należy. Co sądzicie o takim wystroju?

Katarzyna Cichopek pokazuję naszpikowaną bajerami kuchnię

Aktorka na Instagramie opisała wszystkie technologie, jakie udało jej się zaimplementować w nowej kuchni. I tak o to Cichopek ma teraz obrotową baterię i wyciąganą wylewkę, która zwiększa zasięg strumienia wody. Wszystko z "wysokogatunkowej stali nierdzewnej". Na środku możemy zobaczyć okrągły stół z pełną zastawą. Ponownie w pomieszczeniu dominują jasne barwy, przełamane drewnianymi elementami. Część fanów zastanawia się, czy stół pomieści wszystkich gości. "Kasia, w biurze tylko cztery osoby? Taki mały skład pracowników?" - zażartowała jedna z użytkowniczek. Jedno jest pewne. Aktorka nie wydaje się żałować żadnej decyzji w związku z podjętym remontem. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek zaprezentowała salon po remoncie. Te okna! Postawiła na klasykę