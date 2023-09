Tragiczna śmierć 15-latki. Rodzice pozywają TikToka

Ciało 15-letniej Marie z Francji zostało znalezione przez rodziców. Dziewczyna odebrała sobie życie. Do zdarzenia doszło 16 września 2021 roku. Dziennik "La Provence" podał do publicznej informacji, że nastolatkę przez długi czas prześladowano w szkolę i poza nią przy pomocy mediów społecznościowych. Znajomi wyśmiewali Marie głównie z powodu jej nadwagi. Zakładali prywatne grupy, które miały służyć za przestrzeń do linczowania dziewczyny. Zrozpaczeni rodzice postanowili pozwać platformę TikTok, która ich zdaniem przyczyniła się do śmierci nastolatki.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichopek o tym, co podsyła jej algorytm "TikToka"

Rodzice 15-letniej Marie nie zamierzają odpuścić. Złożyli pozew przeciwko platformie TikTok

Bliscy nastolatki uważają, że platforma nie pomogła w żaden sposób Marie. Co więcej, rodzice dziewczyny oskarżają TikToka o podsycanie w niej destrukcyjnych zachowań. Marie miała wyrazić w sieci swoje myśli o samobójstwie. Zdaniem mamy nastolatki algorytm platformy proponował jej różne filmy na ten temat. "Utrzymywał ją w tej chorobliwej atmosferze (...). To trochę tak, jakby te wszystkie filmy pomogły jej odejść" - wyznała w rozmowie z dziennikiem.

Tiktok wprowadził funkcję, która pozwoli wyłączyć algorytm na terenie Europy

Prokuratura w Tulonie (południowo-wschodnia Francja) stwierdziła, że skarga rodziców Marie na serwis TikTok "zasługuje na dogłębną analizę". Platforma została zmuszona do przyjęcia nowych regulacji na terenie Europy. Największą zmianą będzie opcja dezaktywacji zaawansowanego algorytmu, który odpowiada za to, co pojawia się w sekcji "Dla ciebie" oraz "Live". Co to oznacza? W skrócie: nie będzie miejsca na treści oparte o to, co polubiliśmy bądź udostępniliśmy. Ważną zmianą jest również ograniczenie dla osób w wieku od 13 do 17 lat. By zapewnić jak najlepszą ochronę, w tej kategorii wiekowej, personalizowany feed będzie domyślnie wyłączony. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje popularny tiktoker. 18-latek dzielił się w sieci ostatnimi chwilami życia

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych. Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.