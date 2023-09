Schudła ponad 100 kg. Trudno uwierzyć, co kiedyś spotkało ją na randce

Kasia Guzik niedawno zdobyła ogromną popularność w sieci. Kobieta dała się poznać jako "100 kilogramów lżejsza". Takim pseudonimem posługuje się w mediach społecznościowych. Od 2021 roku opowiada swoją historię w internecie i inspiruje innych ludzi. Jak można się domyślić, jakiś czas temu Kasia, która wówczas zmagała się z otyłością, zmniejszyła swoją wagę o 100 kilogramów. Udało jej się tego dokonać bez operacji bariatrycznej czy pomocy dietetyka i trenera. Obecnie kobieta dzieli się swoją historią i pomaga innym uwierzyć w siebie. Niedawno wypuściła własnego e-booka, pełnego historii o "ciężkiej rzeczywistości i trudnych chwilach".

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska o początkach kariery. "Schudłam prawie 10 kilo"

Kasia Guzik schudła 100 kilogramów. Opowiedziała, co kiedyś spotkało ją na randce przed metamorfozą

Kasia Guzik aktywnie działa w mediach społecznościowych. Posty na jej profilu na Instagramie pojawiają się niemal każdego dnia. W sieci jej poczynania śledzi prawie 150 tysięcy użytkowników. Co jakiś czas kobieta publikuje fragmenty swojego e-booka. Niedawno postanowiła zejść na miłosne tematy. Opowiedziała o swoim doświadczeniu w kwestii szukania drugiej połówki jako osoba otyła. Wyznała, że w czasie, gdy pragnęła poznać swoją bratnią duszę, aplikacje randkowe nie były tak rozwinięte, jak obecnie. Wówczas korzystała z czatów, gdzie często nie miała możliwości zamieszczenia zdjęcia. Podczas spotkań wielokrotnie słyszała przykre słowa. Pewną randkę wspomina jednak wyjątkowo boleśnie.

"Wtedy nie potrzebowałam wiele, żeby się zakochać" - wyznała Kasia Guzik. Pewnego razu spotkała się z mężczyzną w jednej z krakowskich kawiarni. "W pewnej chwili oznajmił, że nie ma gotówki i musi iść do bankomatu. Zaproponowałam, że ja zapłacę. Nalegał. Ja też. W końcu odpuściłam. Przeczuwałam, co się wydarzy (...)". Wówczas chłopak powiedział, że niedługo wróci i zostawia jej parasolkę. Jak się okazało, własność mężczyzny została w tejże kawiarni. Kasia nie zabrała jej do domu po tym, jak po 30 minutach było pewne, że on nie wróci. Nie ukrywała, że była to niezwykle przykra sytuacja. Kobieta podkreśliła jednak, że pomimo trudnych doświadczeń nigdy się nie poddała. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kasia Guzik regularnie wspiera fanki w drodze do wymarzonej sylwetki

Kasia Guzik stała się inspiracją dla wielu osób. W komentarzach pod jej postami wiele obserwatorów dzieli się swoimi doświadczeniami. Część z nich dziękuję influencerce za rady i wsparcie. Fani twierdzą, że kobieta zmotywowała ich do zmiany życia i pokazała, że wszystko jest możliwe. "Kasiu, jesteś niesamowita, widzę teraz wiele spraw od całkiem innej strony. Co prawda nie byłam otyła, ale zawsze byłam "inna" i to zawsze stawiało mnie poza nawias. Robisz niesamowitą pracę", "Kasiu, jesteś petardą. Wielki szacun za to, co dla siebie zrobiłaś i gratulacje", "Podziwiam twoją siłę" - czytamy na profilu Guzik. ZOBACZ TEŻ: Schudła już 10 kilogramów. "Widziałam starą, grubą babę". Joanna Kurowska stosuje modny sposób żywienia