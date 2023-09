Hubert Urbański od 1999 roku jest gospodarzem teleturnieju "Milionerzy". Nie każdy wie, ale nim trafił do stacji TVN, prowadził inny teleturniej - "Piramida", który był emitowany w Polsacie. Z kolei jeszcze wcześniej prowadził program TVP "Antena". Prezenter zjednał sobie rzeszę fanów, którzy obserwują jego poczynania na Instagramie. Ostatnie zdjęcie, które opublikował tam dziennikarz, zaniepokoiło jednak internautów.

Hubert Urbański z posępną miną

Hubert Urbański na Instagramie publikuje archiwalne i aktualne kadry. Nie brakuje fotografii z planów zdjęciowych, jak i tych prywatnych. Zdarza się też, że prezenter zamieszcza zdjęcia, które stanowią komentarz do aktualnej sytuacji politycznej czy ekonomicznej. Tym razem jednak gospodarz teleturnieju pochwalił się zdjęciem, na którym pozuje przed lustrem. Dużą rolę odgrywa tu gra świateł. Warto zauważyć, że pod kadrem dziennikarz zamieścił jedynie enigmatyczny wielokropek. To, co jednak zwraca uwagę, to posępna mina Urbańskiego. Gwiazdor TVN-u wygląda na zmęczonego i przygnębionego. Nie umknęło to uwadze jego fanów.

Fani martwią się o Huberta Urbańskiego. " Jeżeli coś się poważnego dzieje..."

Pod wspomnianym zdjęciem Urbańskiego pojawiło się sporo komentarzy. Fani gospodarza "Milionerów" byli zaniepokojeni tym, w jaki sposób prezentuje się ich ulubieniec. Wiele osób się martwiło, a niektórzy imputowali Urbańskiemu nawet chorobę. "Nic nie trzeba mówić, dużo zdrówka i siły", "Panie Hubercie, wyraz twarzy smutny... Jeżeli coś się poważnego dzieje, dużo siły życzę", "Jej, ale smutno się zrobiło, "Jak mrocznie" - pisali internauci. Inni z kolei dopytywali: "A skąd taki smutek, nostalgia, zamyślenie, zasmucenie…?", "Hubercie, co jest?" - czytamy.

Hubert Urbański nie odpowiedział na zaczepki fanów i nie zdradził, czy coś go trapi. Przypominamy, że więcej zdjęć prezentera znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Polecamy również artykuł: 28-letnia córka Huberta Urbańskiego robi karierę jako artystka. Unika show-biznesu