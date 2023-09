Przyjaciel zrywa współpracę z Gargamelem. "Jestem przerażony"

Gargamel, a właściwie Jakub Chuptyś, był swego czasu jedną z największych gwiazd polskiego YouTube'a. W filmach publikowanych na portalu najczęściej obnażał kłamstwa innych influencerów. Po jakimś czasie zniknął bez słowa i kiedy wszyscy myśleli, że zakończył swoją internetową karierę, powrócił jako streamer i podcaster. Razem z Bartkiem Sitkiem stworzył "Dwóch Typów Podcast". Komentowali w nim wydarzenia, którymi żyli internauci. Teraz współprowadzący kanału poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że nie będzie dalej pracował z Gargamelem.

REKLAMA

Zobacz wideo Red Lipstick Monster szczerze o popularnych hasłach w Internecie

Bartek Sitek wydał oświadczenie. To koniec "Dwóch Typów Podcast"?

Bartek Sitek przez długi czas działał na YouTubie pod pseudonimem Generator Frajdy, ale ostatni film na jego kanale ma już ponad cztery lata. W 2017 roku rozpoczął współpracę z Gargamelem. Razem zaczęli prowadzić transmisje na żywo jako "Jacex Dowóz Wideo". Później powstał "Dwóch Typów Podcast", który cieszył się dużą popularnością - na Spotify obserwowało go ponad 16 tysięcy osób. Wszystko wskazuje jednak na to, że po latach to nie tylko koniec ich wspólnej działalności, ale i przyjaźni. "Kończę "Dwóch Typów Podcast" i zawieszam Jacex. Znikam, żeby wszystko dobrze przemyśleć" - napisał na X.

Na profilu Bartka Sitka na portalu X pojawiło się oświadczenie, w którym ten potępił zachowanie Gargamela wobec swojej byłej partnerki. Przyznał także, że aż do tej pory nie miał świadomości tego, co działo się między parą. "Jestem przerażony przemocą werbalną i fizyczna, której Kuba dopuścił się wobec Laury, jest ona nieakceptowalna. Czuję złość i smutek, że osoba, której ufałem, okazała się do tego zdolna" - czytamy.

Laura pojawiła się najpierw jako przyjaciółka, a potem dziewczyna Kuby. Wiedziałem o niej niedużo, w tym okresie nie rozmawialiśmy zbyt wiele o niczym poza pracą, zdystansowaliśmy się. Gdy dowiedziałem się o różnicy wieku, zaniepokoiłem się. Kuba zapewniał, że ich relacje mają się świetnie, że są dla siebie oparciem, a ja mu wierzyłem. Gdy się rozstali, zapewnił mnie, że rozstają się w zgodzie, w zrozumieniu. Ufałem, że Laura również opuściła związek szczęśliwa. Potem poszedł na odwyk, na którym go wspierałem. Wiedząc, że to wszystko było kłamstwem, a ja uciszyłem słuszne obawy, chcę się zapaść pod ziemię - kontynuuje youtuber.

Była partnerka oskarżyła Gargamela o przemoc

Laura Klaus zaczęła spotykać się z Gargamelem w 2020 roku. Dzieliła ich wówczas spora różnica wieku. Dziewczyna miała dopiero 16 lat, a youtuber skończył już 25. Na kanale na TikToku była partnerka influencera wyznała, że była wówczas ofiarą przemocowych zachowań. "Mam już dość siedzenia cicho. Mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho. Ze strachu przed konsekwencjami. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu (uwodzenia dziecka przez dorosłego w celu wykorzystania - przyp. red.) i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy spotykać" - mówiła na nagraniu.

W wideo zamieściła także archiwalne nagrania z udziałem youtubera oraz screeny prywatnych rozmów o zatrważającej treści. Przyznała, że ze strachu wyprowadziła się za granicę i dopiero po dwóch latach od rozstania poczuła się na tyle bezpieczna, aby ujawnić te fakty. Do tych oskarżeń odniósł się Gargamel, który przyznał się do wszystkiego. "Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów - to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania" - napisał.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.