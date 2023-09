Grzegorz i Celia Krychowiakowie nie mają dzieci. Tylko raz piłkarz wyznał, dlaczego

26 września Grzegorz Krychowiak ogłosił, że rezygnuje z dalszej gry w reprezentacji Polski w piłce nożnej. "W dniu dzisiejszym rezygnuję z występów w reprezentacji Polski. Dziękuję kibicom, którzy byli z nami na dobre i na złe, w każdym meczu dawałem z siebie, tyle ile mogłem, żebyście byli z nas dumni" - napisał na profilu w mediach społecznościowych. We wpisie wspomniał też o swojej żonie. Z Celią jest już od dziesięciu lat, tworząc jedną z najtrwalszych par w polskim show-biznesie. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim zdradził, jak się poznali oraz czy planuje powiększenie rodziny.

Zobacz wideo Z kim Krychowiak pokłócił się w kadrze? Poszło o pieniądze

Grzegorz Krychowiak prywatnie. U Kuby Wojewódzkiego opowiedział o rodzinie

Piłkarz poznał swoją przyszłą żonę, Celię, w 2012 roku, kiedy grał we francuskim klubie. Kobieta miała wówczas zaledwie 19 lat. Studiowała marketing i zarządzanie i pracowała w punkcie sprzedającym luksusowe wyposażenie łazienek w Bordeaux. Krychowiak pojawił się pewnego dnia w jej sklepie, aby kupić kafelki. W rozmowie z magazynem "Viva!" wyznał, że od razu wpadła mu w oko. " Zaczarowała mnie jej otwartość, życzliwość i sposób rozmowy, bardzo zalotny" - opowiadał.

W ubiegłym roku były reprezentant gościł w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie zdradził nieco bardziej pikantne szczegóły z tamtego dnia. Zapytany przez prowadzącego o to, jak udało mu się zdobyć serce pięknej Francuzki, odpowiedział żartobliwie.

Poderwałem ją tak. Powiedziałem: "Ciao" - wyznał.

Grzegorz i Celia Krychowiak planują dzieci? Piłkarz wygadał się u Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki, kontynuując temat rodziny Grzegorza Krychowiaka, dopytywał się go o to, czy małżeństwo planuje dzieci. Wywiązało się z tego w pewnym momencie zabawne przekomarzanie. "Dlaczego nie masz dzieci? Taki jesteś rozbiegany, szybki" - zagaił prezenter. "Wszystko w swoim czasie. Ja się boję robić dzieci, jak myślę, że tacy ludzie, jak ty, jeżdżą takimi samochodami" - odparł piłkarz z ciętą ripostą. "Jak machniesz dzieciaka, to sprzedam Bentleya" - odbił piłeczkę dziennikarz.

Fanom jednak to nie wystarczyło. Kiedy Celia uruchomiła na swoim instagramowym profilu opcję zadawania jej pytań, internauci wykorzystali okazję. Jeden z nich wprost zapytał się modelki, czy rozważali z mężem powiększenie rodziny. "Może pewnego dnia, ale na pewno nie w tym momencie" - odpowiedziała. Więcej zdjęć Grzegorza Krychowiaka z żoną znajdziecie w galerii na górze strony.