"Ranczo" zadebiutowało na antenie TVP 17 lat temu. Pierwszy odcinek widzowie mogli obejrzeć 5 marca 2006 roku. Serial doczekał się dziesięciu sezonów. Choć od końca jego emisji minęło już sporo czasu, to wciąż cieszy się dużą popularnością. Przez jakiś czas można go było oglądać nawet na Netfliksie. Dziś nazwiska aktorów, jak Cezary Żak czy Ilona Ostrowska, którzy występowali w kultowej produkcji, zna niemal każdy. Jednak przez plan przewinęło się znacznie więcej osób, a niektórzy z nich szczególnie zapadli w pamięć publiczności. Serca fanów skradły też dziecięce gwiazdy. Jedną z nich był Maciej Cempura, który wcielał się w przebojowego Szymka Solejuka. Co robi teraz?

Maciej Cempura zmienił się nie do poznania. Zapuścił brodę i włosy

Chociaż wielu z nas pamięta Macieja Cempurę jako młodego chłopaka z "Rancza", to dziś nie przypomina już dawnego siebie. Aktor przeszedł sporą metamorfozę. Zapuścił włosy, które teraz sięgają mu już do ramion. Ma też zarost. Ciągle pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie można śledzić jego dalsze losy. Najczęściej udostępnia zdjęcia z koncertów czy występów, pokazując, że obecnie to właśnie muzyce poświęca najwięcej czasu. Więcej zdjęć Macieja Cempury znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Cempura dał się poznać jako Szymek z "Rancza". Nie zrezygnował z aktorstwa

Maciej Cempura przez lata bawił widzów, odgrywając w "Ranczu" rolę miejscowego, nastoletniego geniusza - Szymka Solejuka. W serialu występował od samego początku. W pierwszych odcinkach miał zaledwie dziesięć lat, a w następnych sezonach fani mogli obserwować, jak dorasta. Jego postać znana była z niezwykłych zdolności intelektualnych, co w końcu pozwoliło mu opuścić Wilkowyje. Pod koniec produkcji syn Kazimiery i Macieja Solejuków otrzymuje stypendium naukowe i wyjeżdża do wielkiego miasta, gdzie powoli osiąga sukces.

Dzięki roli w "Ranczu" Maciej Cempura mógł rozwinąć się aktorsko. Dostawał coraz więcej propozycji ról, a młodego aktora mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak: "Odwróceni", "Obietnica", "Ułaskawienie", "Janosik. Prawdziwa historia". Podjął się także studiów na Akademii Teatralnej w Krakowie, którą udało mu się ukończyć w 2020 roku. Działa także na rynku muzycznym, a swoje autorskie utwory udostępnia na popularnym serwisie streamingowym.