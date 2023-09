Taką ogląda ją tylko "Dżak". Prawdziwa twarz Derpieński, bez makijażu i doczepów

Caroline Derpieński za wszelką cenę chce zaistnieć w show-biznesie. Szum wokół własnej osoby robi dzięki głośnym wywiadom, w których prowokuje inne gwiazdy. Joannie Krupie zarzuciła, że nikt w USA jej nie zna, a o Anji Rubik powiedziała, że jest za chuda. Wdawanie się w spory z "koleżankami" z branży to dla niej codzienność. Drama Derpieński kontra Nosowska z pewnością jest tego idealnym przykładem. Wokalistka sparodiowała celebrytkę, która po zobaczeniu nagrania postanowiła skierować sprawę do sądu. Pomiędzy jednym a drugim pozwem celebrytka znalazła chwilę na wypad do fryzjera. Pokazała, jak jej włosy prezentują się bez doczepów.

Zobacz wideo Tyszka zaprasza Derpienski do Top Model. Podziwia u niej pewną kwestię

Caroline Derpieński bez makijażu. W takiej wersji nie pokazuje się często

Caroline Derpieński znana jest z mocnego makijażu i przykuwających uwagę stylizacji.Na Instagramie celebrytki, którą obserwuje ponad siedem milion internautów, można znaleźć głównie zdjęcia w zwracających uwagę sukienkach bogato zdobionych cekinami. Derpieński bardzo rzadko pokazuje się "niezrobiona". Wyjątek zrobiła w czasie wakacji, kiedy zaprezentowała się bez filtrów i makijażu. Celebrytka opublikowała wtedy zdjęcie z łóżka i podkreśliła, że tak wygląda w naturalnej wersji bez filtrów. Fani od razu zauważyli, że na zdjęciu ma sztuczne rzęsy i usta podkreślone błyszczykiem i zanegowali całkowitą "naturalność" influencerki. "Usta i rzęsy zrobione, no sama natura" - napisała jedna z internautek.

Caroline Derpieński niedawno pokazała się także bez doczepianych włosów. Celebrytka wybrała się z wizytą do jednego z salonów fryzjerskich. Na nagraniu widać jej naturalne kosmyki włosów, które są zdecydowanie krótsze niż te, w jakich widzimy ją na Instagramie. "Pięknie pani pasują. Nie rozumiem hejtu w pani stronę, jest pani cudowną kobietą" - podsumowała jedna z fanek Derpieński.

Kłopoty w raju Caroline Derpieński. "Jest mi przykro, że ludzie mnie o to posądzają"

Ostatnio Caroline Derpieński przechodzi kryzys w związku ze swoim "Dżakiem". Nie dość, że celebrytka już z nim nie mieszka , to ostatnio doszło między nimi do poważnej kłótni. Nagłe pogorszenie ich relacji, ma być spowodowane plotkami, że Derpieński związana jest z kimś innym. Jak się okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O całej sytuacji opowiedziała na TikToku. "Jest mu przykro, że ludzie posądzają mnie o bycie w związku z Polakiem. Niszczy to nasze latynoskie więzi i wspólne tradycje z Jackiem. Jack się tak zdenerwował tymi fake newsami, że dał mi milion dollarsów w gotówce i powiedział, że mam wydać wszystko na "diamonds", aby pokazać siłę jego "dollarsów". Rozpłakałam się, żeby pomyślał, że za mało dał, ale przyjęłam. Z tej afery wyszłam tylko na plus"- podsumowała na TikToku. Więcej przeczytasz tutaj .