Gargamel swego czasu uchodził za jednego z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie. Jakub Chuptyś tworzył głównie treści commentary, obnażające kłamstwa i złe zachowania innych influencerów. Potem nagle zniknął bez słowa, a pół roku później opublikował jeden film. Już nigdy nie powrócił na stałe do kariery youtubera, zamiast tego zajął się streamami oraz podcastami. Właśnie stał się bohaterem skandalu. Była dziewczyna oskarżyła go o pobicie.

Była dziewczyna Gargamela oskarża go o przemoc

Gargamel w przeszłości tworzył związek z Laurą Klaus. Według relacji zamieszczonej na TikToku zaczęli się spotykać w 2020 roku, kiedy ona miała 16 lat. Gargamel natomiast skończył już 25 lat. Była partnerka influencera twierdzi, że padła wówczas ofiarą przemocowych zachowań. Dziś jest już bezpieczna za granicą i w końcu zdecydowała się nagłośnić to, co działo się na przełomie 2020 i 2021 roku.

Bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi krzywdę. Mam już dość siedzenia cicho. Mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho. Ze strachu przed konsekwencjami. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu (dop. red. uwodzenia dziecka przez dorosłego w celu wykorzystania) i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy spotykać.

Laura Klaus przyznała, że zdecydowała się na nagłośnienie sprawy dwa lata po rozstaniu. Zamieściła w klipie archiwalne nagrania, na których można usłyszeć, że odnosił się do niej bez szacunku. Pojawiły się również screeny wiadomości, które znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Gargamel odniósł się do zarzutów byłej dziewczyny

Laura Klaus wspomniała również, że Gargamel miał problemy z alkoholem. Podobno wielokrotnie prosiła go o zmianę. Ten z kolei miał nią bez przerwy manipulować, co prawie doprowadziło ją do próby samobójczej. Youtuber wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przyznał, że w 2021 roku rozpoczął terapię i odwyk alkoholowy. Jednocześnie przeprasza Laurę Klaus za to, czego doświadczyła podczas ich związku.

"Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów - to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań. Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021, nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem. O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów - z całego serca - przepraszam" - pisał Gargamel na Facebooku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.