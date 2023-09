Na ten ślub do Drezna przyjechali przedstawiciele wielu arystokratycznych rodów. Maria Teresita z dynastii Wettynów wyszła za mąż za francuskiego hrabię Beryla-Alexandre de Saporta. Księżniczka to potomkini polskich królów. Jej ślub to pierwsza od 137 lat arystokratyczna uroczystość w graniczącej z Polską Saksonii.

Arystokratyczny ślub w Dreźnie. Potomkini dynastii Wettynów wyszła za francuskiego hrabię

24-letnia Maria Teresita urodziła się w Dreźnie. Jej rodzicami są książę Aleksander z Saksonii oraz Gisela Bawarska. Na Starym Mieście w Dreźnie mieści się katedra Świętej Trójcy, która została ufundowana przez króla Augusta III Sasa. To właśnie w tej świątyni 23 września przedstawicielka dynastii Wettynów wyszła za mąż za Francuza. Para zna się od liceum. Przodkowie Beryla-Alexandre de Saporta byli burmistrzami, oficerami francuskiej Legii Honorowej i rycerzami. Jego rodzice mieszkają obecnie w Belgii i zajmują się projektowaniem stron internetowych i cyberbezpieczeństwem. Pan młody nie zna języka niemieckiego, dlatego sakramentalne "tak" zostało wypowiedziane w języku francuskim. Pani młoda pod katedrę podjechała rolls-roycem. Do ołtarza odprowadził ją dumny ojciec.

księżniczka Maria Teresita, Beryl-Alexandre de Saporta Fot. Instagram.com/saechsische.de screen

Wesele na 450 osób. Na stołach królowały ryby

Tuż po zaślubinach w dreźnieńskiej katedrze odbyło się huczne wesele. Zaproszono na nie ponad 450 gości, a wśród nich była 92-letnia Teresa, arcyksiężna Austrii i Toskanii. Arystokracja z całej Europy tego wieczoru raczyła się głównie rybami. Jeszcze przed uroczystością młoda para przygotowała listę wymarzonych upominków, którą opublikował dziennik "Bild". Znalazły się na niej m.in. wycieczka na Islandię o wartości ośmiu tysięcy euro, ale były także sztućce do grilla za jedyne 30 euro.

Przedstawiciele dynastii Wettynów zasiadali na polskim tronie

Historia dynastii Wettynów liczy blisko tysiąc lat. Przedstawiciele tego rodu zasiadali także na polskim tronie. Królami Polski byli August II Mocny i August III Sas. Z kolei król Saksonii Fryderyk August I został także księciem warszawskim.