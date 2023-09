Dorota Gardias ma za sobą trudny okres. W 2020 roku zakaziła się koronawirusem i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Lekarzom udało się opanować sytuację. Jednak pogodynka bardzo długo dochodziła do siebie i mierzyła się z licznymi powikłaniami po przebytej chorobie. "Cały czas zmagam się z dusznościami, na szczęście mgła covidowa już mi minęła. Niestety, po tej chorobie odczuwalny jest taki ciężar" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Natomiast Dwa lata temu u prezenterki pogody zdiagnozowano nowotwór piersi. Całe szczęście guz nie był złośliwy. Dorota Gardias przeszła operację wycięcia zmiany i cały czas pozostaje pod opieką specjalistów. Wygląda na to, że przebyte doświadczenia skłoniły ją do wielu przemyśleń, a przede wszystkim zmiany trybu życia. Pogodynka wzięła sprawy we własne ręce i właśnie realizuje jedno z największych marzeń.

Dorota Gardias zmierza się przebranżowić? "Moim marzeniem jest wydać płytę"

Dorota Gardias posiada rodzinne siedlisko na Roztoczu. W trudnych chwilach to ono dawało jej spokój i ukojenie. Gwiazda spędzała w tym miejscu bardzo dużo czasu. Teraz, gdy jest już w pełni sił, postanowiła się zabrać za jego naprawę i renowację. Na tym jednak nie zamierza poprzestać. "Już zaczęłam chodzić po górach, rozbudowałam siedlisko na Roztoczu i też obiecałam sobie, że będę śpiewać" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

O wokalnym talencie prezenterki pogody zrobiło się głośno, gdy wystąpiła w programie "Mask Singer". Z kolei na początku tego roku wystawiła na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy występ weselny obejmujący trzy piosenki. Jak się okazało, w młodości dorabiała na tego typu uroczystościach i bardzo to lubiła. Teraz ma ambitne muzyczne plany. "Moim marzeniem jest wydać płytę. Mam już zrobione trzy utwory, a do jednego z nich nakręcony teledysk. Wiem, że to długa droga, ale ja będę to robić w swoim tempie. Śpiewanie traktuję jako pasję, ale single będę wydawać" - zapowiedziała w tej samej rozmowie. Po czym dodała: "Obiecałam sobie po różnych przejściach życiowych i zdrowotnych, że będę spełniała marzenia i robiła rzeczy, które lubię". Więcej zdjęć Doroty Gardias znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

