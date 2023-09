Ile lat miał pan Staszek z "Górali"? Był znacznie młodszy, niż wszyscy zakładali

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci pana Staszka z "Górali". Mężczyzna zmarł 14 września. "Żegnaj Staszku. Nie zapomnimy cię nigdy" - czytamy na oficjalnym profilu Polsat Play. Mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju był jednym z ulubieńców widzów, a jego los poruszył wielu. Internauci zorganizowali dla niego nawet pomoc materialną. W związku z tym wiele osób zaczęło szukać informacji na jego temat, co wcale nie było łatwe, bo góral starał się chronić swoją prywatność. Fanów szczególnie ciekawiło to, ile pan Staszek miał lat.

Ile lat miał Staszek z "Górali"? To może zdziwić

Stanisław Bafia, bo tak nazywał się ukochany bohater widzów "Górali", został pokazany w programie jako starszy człowiek. Na forach internetowych, gdzie użytkownicy dyskutowali na temat faktów z jego życia, znaleźć można różne spekulacje. Internauci najczęściej sugerowali, że mężczyzna mógłby mieć ok. 70 lat. Tymczasem rzeczywistość może być zgoła inna.

To, ile lat ma pan Staszek z "Górali", może zaskoczyć. Jak ustalił serwis efakty24.pl, urodził się w 1965 roku, co by oznaczało, że był znacznie młodszy, niż wszyscy zakładali. W chwili śmierci bohater show Polsatu mógł mieć 58 lat. Internauci więc mocno przestrzelili, kiedy zgadywali wiek mężczyzny.

Pan Staszek z "Górali" był ulubieńcem widzów. Fani chcieli mu pomóc

Program "Górale", który emitowany jest na kanale Polsat Play, cieszył się sporą popularnością. Widzowie z zainteresowaniem śledzili losy mieszkańców gór, którzy pokazywali, jak naprawdę wyglądają tamtejsze realia. Wielu z nich walczyło z biedą i ledwo wiązało koniec z końcem. Dotyczyło to również pana Staszka, który mieszkał w zatrważających warunkach. Jego "domem" był budynek, używany niegdyś jako chlew, ale wysiedlono z niego zwierzęta, bojąc się o ich bezpieczeństwo. Mężczyzna przez całe życie pracował jako juhas i wypasał owce. Przed śmiercią był bezrobotny i utrzymywał się z dorywczych zajęć.

W programie widać było, że jest mu ciężko. Mimo to mężczyzna był pełen optymizmu i często uśmiechał się przed kamerami. Potrafił też rozbawić widzów. Dlatego tak wiele osób poruszył jego los. Fani programu "Górale" w zeszłym roku postanowili nawet pomóc mężczyźnie i zorganizowali internetową zbiórkę. Więcej zdjęć pana Staszka z "Górali" znajdziecie w galerii na górze strony.