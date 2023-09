Bez wątpienia Tadeusz Rydzyk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych katolickich duchownych. Pełniący funkcję dyrektora Radia Maryja niejednokrotnie krytykowany był za swoją otwartą działalność polityczną oraz zamiłowanie do pieniędzy. Swego czasu przedsiębiorczy duchowny miał sprzedawać nawet maseczki ochronne oraz produkty spożywcze za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie fundacji Nasza Przyszłość. Do tego typu działań miało dochodzić w trakcie trwania pandemii COVID-19. Za każdy produkt naliczane były niemiłosierne kwoty. Tadeusz Rydzyk prowadzi również własną fundację. Według najnowszych doniesień zyski z darowizn znacznie spadły. Czyżby zapowiadały się kłopoty w raju?

Tadeusz Rydzyk boryka się z problemami finansowymi? Zainteresowanie fundacją znacznie słabnie, a zyski lecą w dół

W 1998 roku Tadeusz Rydzyk założył fundację o nazwie Lux Veritatis. Od 2003 roku fundacja jest nadawcą telewizji Trwam. Jeszcze w 2021 roku owa organizacja osiągała zyski na poziomie 44 mln złotych. Jak się okazuje, od tamtego czasu sporo się zmieniło, a w świecie duchownego pojawiły się problemy. Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, w ubiegłym roku zyski z darowizn dla fundacji spadły o ponad pięć mln złotych. "Miniony rok nie był udany dla Fundacji Lux Veritatis, którą zarządza o. Tadeusz Rydzyk (…) Spadły zyski z darowizn, które są podstawą biznesu fundacji. Wysokość darowizn w 2021 roku wyniosła blisko 44 mln złotych, a w 2022 roku już tylko 38,4 mln złotych" - czytamy na portalu.

Tadeusz Rydzyk traci na oglądalności. Coraz mniej widzów włącza TV Trwam

Na tym jednak nie kończą się zmartwienia duchownego. Coraz mniejszym zainteresowaniem, a co za tym idzie i oglądalnością, cieszy się stacja TV Trwam. Wraz z utratą widzów spadają również zyski ze sprzedaży produktów powiązanych z fundacją i stacją. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, dwa lata temu wynosiły one aż 12,06 mln złotych. Z kolei w 2022 roku spadły do 11,51 mln złotych. Więcej zdjęć Tadeusza Rydzyka znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

