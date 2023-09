Chajzer jak Schwarzenegger. Odtworzył kadr sprzed 50 lat. Imponująca forma

Zygmunt Chajzer umieszcza w sieci posty dotyczące aktywności zawodowej oraz chwile z życia prywatnego. Ma wielu wiernych fanów, którzy chętnie komentują tego typu rewelacje. Pod najnowszym postem prezentera również dali o sobie znać. Obserwatorzy Chajzera w większości są pod wrażeniem jego formy.

Chajzer się nie starzeje? Jest jak wino. "Świetnie wyglądasz!"

"50 lat temu zaczynałem studia w Warszawskiej AWF. Latka lecą, a my ciągle młodzi! #jakwino #staroścteżradość" - oznajmił Chajzer prezentując zestawienie dwóch zdjęć. Fotografia po lewej przedstawia uśmiechniętego młodzieńca, zaś po lewej stronie widzimy aktualny wygląd Zygmunta Chajzera. Sylwetka prezentera wywołała ogromne wrażenie na jego fanach. "Tylko pogratulować stałości i konsekwencji stylu życia! Jest moc w każdym wydaniu. Coś pięknego. Ja tylko nieśmiało dodam, iż zauważyłam po fryzurze ze zdjęcia z młodości - wielką inspirację wczesnym Brusem Lee. Szacun za wybór autorytetu..." - oznajmiła jedna z obserwatorek Chajzera. Inni z kolei napisali: "Wspaniałe zdjęcia, ale wolę pana we współczesnym wydaniu", "Świetnie wyglądasz!".

Zygmunt Chajzer o wezwaniu syna na dywanik stacji

Dziennikarz niedawno zabrał głos w sprawie, który dotyczy Filipa Chajzera. Syn prezentera po 15 latach rozstał się z TVN. Jakie są kulisy odejścia Filipa Chajzera ze stacji? O tym postanowił opowiedzieć jego ojciec w rozmowie z Pudelkiem. Uważa, że stacja szukała pretekstu, aby zwolnić jego syna. "Prawdopodobnie tam karty zostały rozdane już dużo wcześniej i wszystko zostało poustalane. Pewnie TVN szukał momentu i szukał pretekstu do tego, żeby umowę z Filipem rozwiązać" - zaczął Zygmunt Chajzer. Następnie dodał: "Jakoś do tej pory stacji nie przeszkadzało to, że Damian Michałowski czy Kuba Wojewódzki pracują w radiu, czy Andrzej Sołtysik współpracuje z radiem. Ja całe moje życie zawodowe związany byłem z radiem i stacjami telewizyjnymi. Był to wręcz plus, a nie problem konkurencji. Myślę, że to generalnie był pretekst do tego, żeby pozbyć się Filipa, a szkoda. Szkoda, bo stacja TVN nie wykorzystała tego, co w Filipie jest najlepsze". Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii zdjęć na górze strony.