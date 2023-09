Była żona Macieja Kurzajewskiego zamknęła stary etap w swoim życiu i odważnym krokiem wkroczyła w kolejny. Paulina Smaszcz pisze o nowej wersji samej siebie, która nie zamierza przejmować się opinią innych. Dziennikarka rozlicza się z przeszłością i kontempluje na temat szczerości. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z fanami na Instagramie. Zgadzacie się z tym co napisała? Więcej zdjęć Pauliny Smaszcz znajdziesz w galerii na górze strony.

Nostalgiczna Paulina Smaszcz docina byłemu mężowi na Instagramie

Dziennikarka na swoim profilu opublikowała czarno-białe wideo skupiające się przede wszystkim na niej samej, przedstawianej w różnych sytuacjach. Pod nagraniem znalazł się także długi, filozoficzny wpis. "Niczego nie da się ukryć w szczerości. Niczego nie chcę ukrywać w tym spokoju. Nie ukryję bólu, ran, mijającego czasu, choroby, przeżyć, doświadczeń i rozczarowań. Życie stworzyło nową Paulinę, która nie rozdaje już swojej energii byle komu, nie wspiera tych, którzy na to nie zasłużyli, nie jest 24 h dla innych, a zapomina o sobie, nie promuje złych ludzi z plastiku, którzy nie znają słowa "dziękuję", "wdzięczność", "pamiętam kim byłem(am)" (...)Przyjaciół nie mierzy się długością znajomości, tylko najbardziej dotkliwym, dokuczliwym momentem, kiedy się zjawili, działali i zostali" - napisała we wstępie.

Paulina Smaszcz ocenia dzisiejsze media i rozlicza się z przeszłością

Zdaniem prezenterki, osoby naprawdę wartościowe, takie, które mają wiele do powiedzenia, są dziś pomijane. Zdaje się, jakby słowe słowa kierowała do konkretnych osób. "Ktoś ciebie niszczy kłamstwem i manipulacją, ty udław go swoją szczerością, wtedy zamilknie, bo co do powiedzenia ma tchórz? (...) Mamy tylu wspaniałych naukowców, odkrywców, artystów, pisarzy, którzy mają do powiedzenia wspaniałe historie, wydarzenia. Są inspiracją, energią, tożsamością narodową, a media pokazują puste lale, podstarzałych pajaców, ludzi bez moralności i kręgosłupa, bo dobrze się klikają" - pisała. Przy okazji Smaszcz pokazała również, że przepracowała to, co spotkało ją w przeszłości. Na zawsze zamknęła ten rozdział i rozpoczęła zupełnie nowy. "Jak to dobrze umieć powiedzieć "ciebie już nie chcę w swoim życiu, bo nie wnosisz już nic dobrego i jesteś rozczarowaniem", a innym powiedzieć "dziękuję, że jesteś i się sprawdziłaś. Dla ciebie będę na zawsze" - podsumowała.