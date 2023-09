W poniedziałek, 25 września, ogłoszono, że "Chłopi" są polskim kandydatem do Oscara. Film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana powalczy o nominację w kategorii film nieanglojęzyczny. W walce o reprezentowanie Polski pokonał "Zieloną granicę" Agnieszki Holland i "Kobietę z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z werdyktu komisji selekcyjnej. Tomasz Raczek krytycznie wypowiedział się o najnowszej adaptacji dzieła Władysława Reymonta.

Raczek ocenia "Chłopów". 5/10

Tomasz Raczek miał okazję zobaczyć "Chłopów" podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film nie zrobił jednak na krytyku najlepszego wrażenia. W serwisie Filmweb Raczek ocenił produkcję na 5 z 10 możliwych gwiazdek. "Zaledwie połowa tego wrażenia, które zrobił sześć lat temu "Twój Vincent". Konwencja nie wytrzymała dramatu psychologicznego, a budżet malarskiej konwencji. Cepelia" - napisał na Filmwebie Tomasz Raczek.

Raczek narzeka na "Chłopów". "Jakby jakiś filtr został nałożony na film"

Film "Chłopi" został początkowo zrealizowany jako film aktorski z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk, Mirosława Baki, Soni Bohosiewicz, Julii Wieniawy i Macieja Musiała. Następnie opracowano metodę animacji, która zamieniła kadry w malarskie dzieła. Tomasz Raczek ma jednak zarzuty wobec ostatecznego efektu. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w recenzji na YouTube. "Zauważyłem, że język malarski filmu "Chłopi" różni się od tego, który był zastosowany w filmie "Twój Vincent". Różni się jakościowo, dziwną gładkością, mniej tam było widać pociągnięć pędzla. Szczególnie to było widać przy zbliżeniach twarzy, która trudno powiedzieć, żeby była realistyczną twarzą. Ona była taką fotograficzną twarzą (...). To wyglądało, jakby jakiś filtr został nałożony na film, a nie prawdziwe malarstwo " - narzekał Tomasz Raczek. Krytyk miał też uwagi dotyczące samego aktorstwa. Zauważył, że na drugim planie pojawiło się wielu dobrych aktorów, ale główne role zagrali młodzi adepci sztuki aktorskiej, którzy niekoniecznie je udźwignęli. Do tych Raczek zaliczył Kamilę Urzędowską, która wcieliła się w rolę Jagny.

Wiodące role grane przez młodych aktorów moim zdaniem były niedograne. (...) Postać Jagny była trochę niedograna, nijaka, niedoreżyserowana - powiedział Tomasz Raczek.

