Po występie w programie "Kuba Wojewódzki Show", Derpieński jest coraz aktywniejsza w polskim show-biznesie. Za niedługo nie będzie osoby, z którą Caroline by się nie pokłóciła. Szczególnie gorąco jest ostatnio na linii Glam-Derpieński. Modelki nawzajem oskarżają się o oszustwa. Okazuje się, że poza konfliktami, celebrytka myśli o czymś jeszcze, a konkretniej o pracy w telewizji. Zaapelowała nawet do stacji TVN, by ta dała jej do poprowadzenia jakiś własny program. To, co również przyciąga uwagę wszystkich jej obserwatorów, to związek z tajemniczym "Dżakiem". Ostatnio instagramerka wyznała, że wcale z nim nie mieszka. Powód wydaje się całkiem racjonalny. Więcej zdjęć Caroline Derpieński znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Brzuszczyńska i Skrzeczkowska ostro o Derpieński.

Caroline Derpieński o relacji z "Dżakiem": Długo się kłóciliśmy

Celebrytka udzieliła ostatnio wywiadu jednej z dziennikarek portalu party.pl. Rozmowa dotyczyła życia prywatnego modelki, w tym relacji z miliarderem "Dżakiem". "Mieszkam osobno z partnerem, ponieważ nasz związek, gdy mieszkaliśmy razem, nie wyszedł. Długo się kłóciliśmy. Zrozumiałam, że jeśli chce się utrzymać związek na takim wczesnym etapie zakochania, to trzeba dać sobie przestrzeń. Jak dwie osoby siedzą sobie na głowie, to jest to szkodliwe wręcz. Także ja mam swoją przestrzeń, partner ma swoją przestrzeń" - wyjaśniła.

Caroline Derpieński próbuje chronić swoją prywatność. "Specjalnie to przygotowałam"

W tym samym wywiadzie influencerka opowiedziała o tym, jak radzi sobie z zachowaniem prywatności. Okazuje się, że ta kwestia została bardzo pieczołowicie rozplanowana. "Specjalnie to przygotowałam, ponieważ mieszkam w mieszkaniu, które jest nie na mnie. Przygotowałam wszystko tak w swoim życiu, żeby nikt się nie dowiedział, gdzie tak naprawdę mieszkam. W naszych rodakach wzbudziłoby to ogromną zazdrość, czego chcę uniknąć. Po drugie ja handluję diamentami i nie chcę, żeby ktoś mi się włamał i wiedział, gdzie mieszkam. Zacieram ślady, wynajmuję innym mieszkania na siebie, pomagam, jak mogę. Jeżeli chodzi o moje posiadłości, to większość na szczęście nie jest na mnie. Umiem dbać o swoje biznesy" - przekazała. ZOBACZ TEŻ: Aneta Glam bierze odwet na Derpieński. "Ucz się dziecko życia". Miło nie jest