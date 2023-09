Zabiegi medycyny estetycznej przez wielu traktowane są dziś jak wypad do fryzjera. Zapomina się, że nawet najprostsza procedura może skończyć się komplikacjami, a w najgorszym przypadku śmiercią. Mimo tego nie operacje plastyczne nie tracą na popularności. Coraz częściej osoby, które decydują się na taki krok, korzystają z klinik w Turcji. Zabiegi tam są tańsze i często wykonywane hurtowo. Emma Morrissey z Wielkiej Brytanii poleciała do Turcji, aby zmniejszyć swój żołądek. Ta decyzje kosztowała ją życie. Zmarła na stole zabiegowym przez błąd lekarza.

Zmarł podczas zabiegu zmniejszania żołądka w Tureckiej klinice

44-letnia Emma Morrissey pochodziła z Wielkiej Brytanii. W swoim kraju chciała wykonać zabieg zmniejszania żołądka w ramach ubezpieczenia, ale oznajmiono jej, że nie jest wystarczająco otyła i nie kwalifikuje się do takiej procedury. Zabieg w Turcji okazał się tanią alternatywą. To kierunek często wybierany także przez celebrytów, którzy chętnie poprawiają swoją urodę, więc wydawał się bezpiecznym rozwiązaniem. W trakcie zabiegu doszło do wypadku. Lekarz przebił brzuch Emmy narzędziem medycznym. Pacjentka zmarła w wyniku krwawienia wewnętrznego.

Rodzina Emmy walczy o odszkodowanie. Placówka nie poczuwa się do odpowiedzialności

Emma Morrissey była mamą dwójki dzieci. Teraz jej rodzina walczy o odszkodowanie za spowodowanie jej śmierci. Po sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu Brytyjki było krwawienie wewnętrzne. Tego nie potwierdza szpital, w którym przeprowadzono zabieg. Według reprezentantów placówki w Antalyi zabieg został przeprowadzony prawidłowo, a pacjentka zmarła z przyczyn naturalnych.

Skontaktowano się także z firmą "Regenesis Health Travel", która zorganizowała wyjazd w celu pozyskania informacji, dlaczego przed dopuszczeniem kobiety do zabiegu nie sprawdzono, czy się do niego kwalifikuje. Jak donosi "Daily Mail" lekarka medycyny sądowej, która robiła sekcję zwłok kobiety, twierdzi, że tureckie władze uchylają się od odpowiedzialności. W tej sprawie nie zostało rozpoczęte żadne dochodzenie, mimo że poinformowano o śmierci pacjenta. To nie wszystko, bo koroner twierdzi, że ciało zmarłej kobiety nie zostało odpowiednio przygotowane do transportu i było narażone na rozkład.