Dziecięcy idol z lat 90. zaskoczył wiele osób swym występem podczas wydarzenia organizowanego przez Konfederację. Kuba Molęda został zapowiedziany następująco: "Przebijemy wszystko, co do tej pory mogliście zobaczyć! Będzie moc, będzie głośno, będzie przebojowo, będzie się działo!". Czy rzeczywiście była tak, jak zapowiadali to przedstawiciele partii? Reakcje członków Konfederacji mówią same za siebie.

Kuba Molęda jako gwiazda Konfederacji. TVN zauważył pewną niespójność

Artysta znany z zespołu L.O.27 wykonał tego dnia odświeżoną wersję utworu "Mogę wszystko", co pasowało do hasła sobotniej konferencji #MożemyWszystko. Molęda wjechał na scenę motorem, ubrany w skórzaną kurtkę i białą koszulę. Twarz zasłaniały mu okulary. O występie artysty wciąż głośno w polskich mediach. Zdarzenie trafiło także na antenę TVN. Podczas wydania "Faktów" mogliśmy zobaczyć reportaż Macieja Mazura, który nie przeszedł obojętnie obok wydarzenia Konfederacji. Pokazał reakcję publiczności na występ Molędy. Skupił się na postawie członków partii, którzy przyglądali się koncertowi. "Mocny akcent miał otworzyć konwencję Konfederacji" - tak dziennikarz TVN omówił początek występu. W dalszej części materiału, dziennikarz pokazał przedstawicieli partii, u których nie było widać zachwytu nad sobotnim show. Co dokładnie powiedziano w TVN?

Śpiewający Kuba Molęda już w L.O. wiedział, jak porwać publiczność. No i porywał, ale tym razem może zabrakło animatora - skomentował autor reportażu, pokazując kamienne twarze przedstawicieli partii.

Jak wygląda kariera Kuby Molędy?

Artysta w wieku siedmiu lat zadebiutował w programie "5-10-15". Bliscy chłopca wspierali go w rozwoju talentu, dlatego też młody Molęda brał udział w licznych konkursach wokalnych. Jako 13-latek wygrał 8. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, otrzymując tym samym Złoty Aplauz. Jeśli chodzi natomiast o jego początki w L.O.27, to ta przygoda rozpoczęła się w 1997 roku. Pierwszy krążek grupy, czyli "Mogę Wszystko" doczekał się statusu złotej płyty. Sprzedano ponad 80 tys. egzemplarzy. Kilka lat później artysta założył zespół Mollęda, razem z bratem Maciejem. Ich pierwszy i ostatni album wydano w 2007 roku. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii.