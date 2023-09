Izabela Macudzińska była bohaterką show "Królowe życia". W hitowym programie TTV można było śledzić losy jej oraz męża Patryka Borowiaka i córki Elizy. Pociecha małżeństwa dała się poznać w programie jako mała dziewczynka. Choć w pierwszych odcinkach z udziałem pary dosyć często pojawiała się na ekranie, tak z czasem zniknęła niemal całkowicie.

Córka Izabeli Macudzińskiej prężnie działa w internecie. Ostatnio zafundowała sobie nowy kolor włosów

Córka Izabeli prowadzi konto na Instagramie, które śledzi ponad 80 tys. widzów. Nastolatka przede wszystkim wrzuca tam zdjęcia swoich stylizacji. Niedawno wybrała się także do fryzjera, o czym poinformowała obserwatorów. Eliza Macudzińska do tej pory mogła się pochwalić długimi naturalnymi, kasztanowymi włosami. Zapragnęła jednak zmian i z tego względu na jej głowie zagościł jasny blond.

Izabela Macudzińska fot. Instagram @macudzinska_b

Córka Izabeli Macudzińskiej na zdjęciach z mamą. Internauci twierdzą, że są do siebie bardzo podobne

Na profilu Izabeli Macudzińskiej nie brakuje wspólnych zdjęć z córką. Możemy na nich zobaczyć, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Widzowie zauważają niezwykle podobieństwo między nimi dwiema. "Jezu, kiedy ona tak urosła?", "Ale podobna do mamy. Nieźle wyrosła! Super masz córkę", "Prześliczna córcia. Cała mama!", "Jaka ona już panna! A pamiętam odcinki jak jeszcze takim dzieciaczkiem była" - czytamy głosy widzów. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć Macudzińskiej.

"Królowe życia". Córka Izabeli Macudzińskiej zniknęła z show. Miała powód

Macudzińska wyznała w rozmowie z Pomponikiem, że jej córka zniknęła z "Królowych życia" przez skandaliczne wiadomości, które dostawała od poszczególnych widzów. Zdradziła, że dochodziło nawet do gróźb śmiertelnych pod adresem nastoletniej Elizy. "To jest jej świadoma decyzja. Nie chciała, żeby ludzie ją postrzegali przez to, że jest znana. Szanuję jej decyzję. (...) Jesteśmy także na etapie sprawy, która trafiła na policję. Groźby karalne, śmiertelne. To też było nasze rodzicielskie podejście do tego. (...) Dostawała groźby w mediach społecznościowych" - wyznała Izabela Macudzińska.