"Zielona Granica" to film poruszający bardzo trudny temat kryzysu migracyjnego, z którym od lat zmagają się europejskie kraje, w tym Polska. Jeszcze przed premierą spotkał się z ogromną falą krytyki ze strony PiS, telewizji publicznej i wszystkich zwolenników władzy. Do sprawy odniosła się córka Agnieszki Holland, która również pracowała przy "Zielonej Granicy". Reżyserka wyznała, że zarówno ona jak i mama zmagają się z ogromną falą hejtu. Więcej zdjęć z premiery "Zielonej Granicy" znajdziesz w galerii na górze strony.

Katarzyna Adamik, współtwórczyni "Zielonej Granicy" martwi się o swoją matkę Agnieszkę Holland

Córka Holland udzieliła szczerego wywiadu dla portalu viva.pl, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi odbioru filmu. "To oczywiście bardzo trudne. Wydawało mi się, że bycie patriotą to jest nie tylko ślepo śledzenie tego, co się dzieje. Trzeba myśleć o kraju. Najbardziej mnie boli, że słowo "patriotyzm" zostało tak wypaczone przez dzisiejszą władzę, że zostało zawłaszczone przez pewną grupę, która na dodatek jest dość agresywna i hejtująca. A przecież wszyscy jesteśmy patriotami!" - wyznała. Katarzyna Adamik została również zapytana o doniesienia, jakoby Agnieszka Holland miała zapewnioną ochronę w związku z krytyką po premierze filmu.

Córka Holland o wynajęciu ochrony dla matki. "Musieliśmy o nią zadbać"

Katarzyna Adamik przyznała, że rzeczywiście, jej rodzina była zmuszona zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo Agnieszki Holland. "Spodziewaliśmy się negatywnych reakcji, ale ogrom hejtu nas przerósł i trochę przestraszył. Oczywiście nie poddajemy się, ale martwimy się o Agnieszkę. Ja nie tylko jako twórczyni i Polka, ale też jako córka. I tak, musieliśmy o nią zadbać" - opowiedziała w wywiadzie. Na koniec rozmowy skierowała swoje słowa do wszystkich tych, którzy krytykują film, mimo że go jeszcze nie widzieli. "Film się broni sam. Dyskutujmy, nie zgadzajmy się, bądź "za" czy "przeciw", ale obejrzyjmy ten film, dyskutujmy o tym, cośmy widzieli. Ten film jest pełen humanizmu, chrześcijaństwa. Jest o postawach, które są trudne. Film pokazuje trudne wybory, ale to ludzkie wybory. Wszyscy stoimy dzisiaj przed takimi wyborami" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Anita Sokołowska dosadnie o "Zielonej Granicy". Zaapelowała do wszystkich Polaków