Laluna Unique zdobyła popularność w programie "Królowe życia". Celebrytka pokazała, jak wygląda jej codzienne, pełne luksusu życie. Dała się poznać jako bardzo kontrowersyjna bohaterka, która zawsze mówi to, co myśli. Zasłynęła również z licznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Program TTV otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Jakiś czas temu Laluna zadebiutowała w walce w federacji freak-fightowej Fame MMA. Fanom wydawało się, że zakończyła ten rozdział w życiu. Właśnie ogłosiła wielki powrót.

Laluna Unique wraca na ring. Zawalczy w nowej federacji freak-fight

Gale freak-fightowe na przestrzeni lat zdobyły dużą popularność wśród widzów. Jakiś czas temu Lexy Chaplin i Sławomir Peszko założyli kolejną federację. Clout MMA ma za sobą debiutanckie wydarzenie. Jak się okazało, wkrótce odbędzie się kolejna gala. 28 października w Płocku będzie okazja, aby zobaczyć zmagania nowych uczestników. Ku zaskoczeniu fanów, wśród nich pojawi się Laluna Unique. "Królowa jest tylko jedna. I zobaczycie ją na Clout MMA 2 w Orlen Arenie w Płocku. Laluna wraca do klatki ze zdwojoną siłą" - czytamy w mediach społecznościowych.

Wpis na X (dawniej Twitter) został udostępniony przez oficjalne konto Clout MMA. Organizatorzy dodali, że Laluna przeszła ogromną metamorfozę, która ma zaskoczyć widzów. Celebrytka już przygotowuje się na październikowe wydarzenie. Na swoim profilu na Instagramie ogłosiła, że szuka osoby, która chciałaby sponsorować ją na gali. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Wcześniej Laluna przegrała walkę na gali Fame MMA

Jakiś czas temu Laluna zdecydowała się na walkę na Fame MMA. Jej przeciwniczką była Wiktoria "Wiki" Jaroniewska. Celebrytce nie udało się jednak wygrać. Po walce na ringu schudła aż 16,5 kilogramów. Fani twierdzili, że zupełnie nie przypominała dawnej siebie. Po przegranej wystosowała specjalne przeprosiny. "Przepraszam tych, których zawiodłam. Przepraszam moją córkę, że jej tyle nerwów przysporzyłam tym wszystkim, mimo że mnie ostrzegała, że to nie mój świat. (...) Czasami człowiek wybiega marzeniami za daleko. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Laluna ostro o Sylwii Bombie. Źle wspomina wspólny występ w programie. "Po trupach do wygranej"