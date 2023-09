"Miodowe lata" wracają. Barciś i Żak przyjmą role pod jednym warunkiem. "Tak ustaliliśmy"

"Miodowe lata" to jeden z tych kultowych seriali, do których Polacy chętnie wracają pamięcią. Akcja produkcji rozgrywała się w jednej z warszawskich kamienic, a jej głównymi bohaterami były dwie pary małżeństw. Choć do tej pory wydawało się, że losy Krawczyków i Norków są znane w całości, możliwe jest, że bohaterowie nie wypowiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Niedawno do mediów przedostała się informacja o trwających pracach nad nowymi odcinkami "Miodowych lat". Informacje potwierdził Artur Barciś.

Artur Barciś: Prace nad scenariuszem do nowych "Miodowych lat" trwają

"Od pewnego czasu trwają prace nad kontynuacją "Miodowych lat". Produkcja jest już na zaawansowanym etapie, ale jeszcze utrzymywana w tajemnicy" - czytaliśmy ostatnio w "Super Expressie", który powoływał się na anonimowego informatora. Artur Barciś, czyli serialowy Norek, potwierdził z kolei w rozmowie z "Faktem", że prace nad kontynuacją sitcomu są w toku. "Trwają prace nad scenariuszem "Miodowych lat" 20 lat później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo, prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać" - powiedział Barciś.

Cezary Żak i Artur Barciś zgodzą się na powrót do "Miodowych lat" pod jednym warunkiem

Artur Barciś przyznał, że przyjmie rolę do produkcji pod jednym warunkiem. Scenariusz musi być tego wart. Podobne stanowisko w sprawie ma mieć Cezary Żak. Panowie wspólnie uznali, że jeżeli ich postacie będą inteligentnie napisane, to zgodzą się zagrać ponownie w "Miodowych latach".

Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu "Miodowych lat". Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli Norkiem i Krawczykiem to, to zrobimy - zapowiedział Barciś.

W "Miodowych latach" pojawiła się śmietanka polskiego kina

Przypomnijmy, że obok Barcisia i Żaka w serialu wystąpiło wiele znanych aktorów, m.in. Agnieszka Pilaszewska, Katarzyna Żak, Dorota Chotecka, Jacek Braciak, czy Marta Lipińska. Sitcom był emitowany w telewizji Polsat w latach 1998-2003, a w 2004 roku nagrano jego kontynuację "Całkiem nowe lata miodowe". Produkcja przez kilka lat zdobywała statuetki Telekamery dla jednego z najlepszych seriali komediowych.