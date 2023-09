Na antenie TVP1 właśnie emitowana jest nowa, jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony". Tym razem w show pojawiły się aż dwie rolniczki, które będą poszukiwać dla siebie partnera. Agnieszka i Anna już spotkały się z kandydatami na pierwszych randkach. Jedna z nich trafiła na samotnego ojca, Karola i w sieci zawrzało. Jak się okazuje, mężczyzna związany był wcześniej z Kariną Koch z programu "Chłopaki do wzięcia" i nie cieszy się najlepszą sławą. Czy paniom uda się poznać "tego jedynego"? Poprzednie edycje programu udowadniają, że są na to duże szanse. Pamiętacie Małgosię Borysewicz, która wzięła udział w czwartej edycji? Jednym z jej kandydatów był Paweł. Między parą od razu zaiskrzyło i szybko się w sobie zakochali. Po zakończeniu show zdecydowali się założyć rodzinę. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i wychowują razem dwoje dzieci, Blankę i Rysia. Na najnowszych zdjęciach zachwycili internautów. Mimo że od zakończenia ich edycji minęło już kilka lat, to nadal wyglądają na obłędnie zakochanych, co podkreślili obserwatorzy rolniczki.

"Rolnik szuka żony". Małgosia cała w cekinach. Fani zachwyceni stylizacją rolniczki

Małgosia Borysewicz była jedną z pierwszych rolniczek, które wzięły udział w matrymonialnym programie TVP "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu show zyskała nie tylko miłość, ale także rozpoznawalność w sieci. Dzięki zdobytej popularności założyła profil w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją rodzinę i codzienne życie. Nie zawsze jest jednak kolorowo. Małgosia prowadzi z mężem gospodarstwo mleczne i ostatnio miała czołowe starcie z jedną z krów. Bliskie spotkanie ze zwierzęciem skończyło się z plastrem nad okiem. Po pracy na gospodarstwie Małgosia lubi się stroić i chętnie pokazuje swoje stylizacje w sieci. Te, na przyjęcia weselne i odświętne okazje nie mają sobie równych. Tym razem rolniczka zachwyciła w niebieskim komplecie z cekinów. Wyjście na imprezę z mężem uwieczniła na wspólnych zdjęciach i oczarowała fanów.

"Rolnik szuka żony". Fani Małgosi zachwyceni zdjęciami z wesela. "Obłędnie"

W komentarzach, które ukazały się pod zdjęciem Małgosi z programu "Rolnik szuka żony", nie zabrakło komplementów. Największą uwagę obserwatorów zwróciło "zakochane" spojrzenie Pawła. "Tyle lat temu był program, w którym braliście udział... to spojrzenie ciągle takie samo", "Rzadko kiedy tak czuć miłość w zdjęciach, tu zdecydowanie ją czuć", "Obłędnie wyglądacie i to spojrzenie Pawła. Przepiękna miłość wokół was jest" - czytamy słowa internautów. W komentarzach odezwała się sama Małgosia. "Dziękujemy. Trochę się lubimy" - podsumowała zabawnie rolniczka.