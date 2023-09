W ubiegłym roku media obiegła druzgocąca informacja. Bruce Willis musiał zakończyć karierę z uwagi na szybko postępującą chorobę. Aktor cierpi na demencję, a opiekę nad nim obecnie sprawuje żona Emma Heming Willis. Była modelka stała się dla niego największym oparciem i dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej się czuł. W najnowszym wpisie wyznała, w jakim stanie jest gwiazdor. Te słowa łamią serce.

REKLAMA

Zobacz wideo Werner wspomina ostatnie chwile ojca

Emma Hemming Willis przekazuje druzgocące wieści o stanie zdrowia Bruce'a Willisa

Emma Heming Willis już wcześniej wspominała, że jej rodzina znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji. Choroba Bruce'a Willisa z dnia na dzień coraz bardziej daje o sobie znać i aktualnie raczej nie można nawet myśleć o żadnej poprawie. Wszystko przez to, że nie ma na nią leku, a w efekcie nie da się podjąć skutecznego leczenia.

FTD to skrót od demencji czołowo-skroniowej lub zwyrodnienia. Choroba ta wpływa na przednie i skroniowe płaty mózgu. Obecnie nie ma leku ani jakiegokolwiek innego sposobu na jej leczenie. Jest to jeden z wielu powodów, dla których podnoszenie świadomości na temat FTD jest tak istotne - czytamy w krótkim materiale wideo na Instagramie Emmy Heming Willis.

Żona Bruce'a Willisa wspiera rodziny dotknięte demencją

Niestety, to nie wszystko. Choroba bardzo dotknęła bliskich aktora. Emma Hemming Willis doskonale wie, jak wygląda rzeczywistość z osobą cierpiącą na demencję, dlatego zdecydowała się wysłać wsparcie do rodzin w podobnej sytuacji. W najbliższym czasie będzie dzielić się własną wiedzą w tej dziedzinie. W tym celu dołączyła nawet do grona fundacji The AFTD. "Jestem za podnoszeniem świadomości na temat choroby zwanej demencją czołową, która zawitała do naszej rodziny. Mam nadzieję, że nauczycie się czegoś i zabierzecie coś nowego i pomocnego z tego tygodnia nauki. Jestem tu, aby dać znać następnej rodzinie, że nie jest sama i że w naszej silnej społeczności FTD jest zrozumienie i nadzieja" - dodała w krótkim wpisie. Zdjęcia Bruce'a Willisa znajdziesz w naszej galerii na górze strony.