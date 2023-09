Księżna Charlene i książę Albert od lat są na świeczniku, niestety, za sprawą ciągłych skandali. Wszystko zaczęło się jeszcze przed ślubem, kiedy ujawniono, że książę Monako jest niewierny partnerce. Mimo to zdecydowała się na ślub, jednak przed ołtarzem pojawiła się cała zalana łzami. Wtedy też ogłoszono ją "najsmutniejszą księżną świata". Wiele osób spekuluje, że ta dwójka od dawna żyje w separacji, co podsycił fakt, że księżna często bywa w RPA, a swego czasu miała nawet samotnie wyprowadzić się do Szwajcarii. Choć małżeństwo stara się uciszyć plotki, ich gesty przekonują niewielu.

Księżna Charlene i książę Albert niezręcznie okazują sobie czułości

Księżna Charlene i książę Albert od jakiegoś czasu coraz częściej pokazują się publicznie w swoim towarzystwie. Co więcej, podczas wystąpień publicznych ochoczo okazują sobie czułość. W ten sposób mają pokazywać, że żyją w dobrych relacjach. Ostatnio wybrali się na Puchar Świata w Rugby, a tam zaserwowali pokaz czułości. Ekspertka od mowy ciała Judy James w rozmowie z FEMAIL zauważyła, że mimo wszelkich starań wygląda to bardzo niezręcznie.

Publiczne okazywanie uczuć księżnej Charlene i księcia Alberta ma na celu okazanie jedności w obliczu plotek o stanie ich małżeństwa. Nie da się nie odnieść wrażenia, że wychodzi im to bardzo niezręcznie. Wygląda na to, że Albert i Charlene nie są w stanie się naturalnie zsynchronizować, ani dać się sfotografować podczas wymiany przelotnych spojrzeń czy uśmiechów, które mogłyby pomóc w zdefiniowaniu silnego związku - mówiła Judy James w rozmowie z serwisem FEMAIL.

Księżna Charlene wyczekiwała zniknięcia księcia Alberta

Zdaniem Judy James ta dwójka wyglądała na bardzo spiętą, co dało się zauważyć szczególnie po ramionach księcia Alberta. Jej uwagę przyciągnęły też dłonie księżnej. "Przyjmując nowego ambasadora Francji, oboje stali sztywno na baczność, ramię w ramię. Trzeba też przyznać, że para ujawniła kilka bardzo typowych wskazówek, które wskazywały na utrzymujące się między nimi napięcie. Księżna nerwowo skubała skórki od paznokci, podczas gdy ramiona Alberta wyglądały dziwnie i były sztywno ułożone po bokach. Twarz Charlene rozjaśnia się najbardziej wtedy, gdy Albert znika z zasięgu jej wzroku" - podsumowała. Zdjęcia księżnej Charlene znajdziesz w naszej galerii na górze strony.