Allan Krupa poszedł w ślady sławnej mamy. Syn Edyty Górniak od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w branży muzycznej. 19-latek zrezygnował z dalszej edukacji, tylko po to, aby rozwinąć karierę. Krupa dał się poznać jako producent muzyczny oraz DJ. Miał już wiele okazji, aby wystąpić przed ogromną publiką. Towarzyszył nawet mamie podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. Wkrótce po raz kolejny wyjdzie na scenę. Allan robi wszystko, aby zdobyć jak największą rozpoznawalność. Ostatnio zdradził, ile chciałby zarabiać.

Allan Krupa wyznał, ile miesięcznie potrzebuje pieniędzy. Kwota zwala z nóg

Allan Krupa coraz częściej pojawia się na scenie. Syn Edyty Górniak w trakcie swojej dotychczasowej kariery wydał już parę piosenek. Od jakiegoś czasu chętnie pojawia się na scenie obok sławnej mamy. Niedawno fani dowiedzieli się, że zobaczą go podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy. Warto podkreślić, że wstęp na tego typu wydarzenie kosztuje nawet 700 złotych. Jakiś czas temu wyszło na jaw, ile młody DJ może otrzymać wynagrodzenia za tego typu występ. Mowa tu o kwocie 20 tysięcy złotych.

Alla Krupa wyznał jednak, że w przyszłości chciałby zarabiać znacznie więcej. Podana kwota zwala z nóg. W wywiadzie z Żurnalistą zdradził, ile pieniędzy miesięcznie by go satysfakcjonowało. "Myślę, że 100 tysięcy, no jakby to jest takie bardzo optymalne. To już można żyć spokojnie i sobie odkładać" - powiedział. Więcej zdjęć Allana Krupy znajdziecie w galerii na górze strony.

Ile obecnie zarabia Allan Krupa jako DJ i producent muzyczny?

Allan Krupa od jakiegoś czasu jest samodzielny finansowo. Syn Edyty Górniak dostaje dużo propozycji grania w klubach muzycznych. Informator Plotka ustalił, na jakie kwoty może liczyć DJ za występ. "Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tys. zł. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę" - zdradza źródło Plotka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Allan Krupa rozstał się z dziewczyną po dwóch latach. Edyta Górniak podjęła kroki, by go wesprzeć