Popularna marka Shein jest potentatem na rynku fast fashion i największym wrogiem aktywistów walczących o ochronę środowiska. Firma ma na swoim koncie nieskończoną listę grzechów. Wśród nich mi.n. używanie toksycznych substancji do produkcji ubrań. W dokumencie brytyjskiej stacji Chanel 4 "Untold: Inside the Shein" pokazano, jak skandaliczne warunki panują w ich szwalniach. Pracownicy mają pracować tam po 18 godzin na dobę i według twórców dokumentu, wykonać co najmniej 500 sztuk odzieży dziennie. To nie wszystko, bo zatrudnieni tam ludzie mają rzekomo zaledwie jeden dzień wolny w miesiącu, a za swoją ciężką pracę mają otrzymywać około 556 dolarów miesięcznie, czyli niewiele ponad dwa tysiące złotych. Mimo że marka wszystkiego się wyparła, to nie udowodniono, że te twierdzenia nie są prawdą. Takie rewelacje nie zniechęcają jednak konsumentów, którzy hurtowo nabywają ich produkty. Statystki są przerażające. Według danych wyszukiwań Google Shein było najpopularniejszą marką modową w 2022 roku. Chiński gigant pokonał m.in. Zarę i Nike. Ekologia, etyczna moda i zrównoważony rozwój to jej najwięksi wrogowie. Co pomaga osiągnąć Shein tak spektakularne wyniki? Niska cena, kopiowanie popularnych trendów i armia influencerów, którzy promują ich produkty. Kim jest człowiek, który stoi za sukcesem marki? Chris Xu pochodzi z ubogiej rodziny i dorobił się milionów, ale sam woli pozostać w ukryciu.

Założyciel marki Shein Chris Xu urodził się w ubogiej rodzinie i doszedł do wszystkiego sam. Aby na pewno?

Założyciel marki Shein bardzo dobrze chroni w sieci swoją prywatność i kontroluje narrację, która dostaje się do mediów. Xu Yangtian, znany jako Chris Xu jest dziś jednym z najbogatszych ludzi w Chinach. Sam nie udziela też wywiadów i krążą o nim jedynie legendy. Zgodnie z doniesieniami mediów urodził się w 1983 roku w prowincji Shandong. Sam nie pochodzi z zamożnej rodziny i musiał ciężko pracować, aby opłacić studia z handlu międzynarodowego, które podjął na Qingdao University of Science and Technology.

Xu chciał za wszelką cenę wyjść z biedy, dlatego w pełni oddał się pracy. Po otrzymaniu dyplomu zatrudnił się jako specjalista SEO i pomagał zwiększać ruch w witrynach internetowych. Pierwszy biznes założył w 2008 roku. Miał dwóch współpracowników i najpierw sprzedawał produkty wszelkiej maści, a dopiero potem skupił się tylko na ubraniach. Sklep nie odnosił większych sukcesów, więc Xu zainwestował w kolejny. I tak powstało Shein, które na początku nazywało się jeszcze Sheinside i skupione było na sprzedaży sukien ślubnych. W 2012 roku Xu do współpracy namówił kilku miliarderów i firma zaczęła się rozkręcać. Marka największy skok popularności odnotowała w 2015 roku, kiedy powstała aplikacja Shein.

Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, do której zaangażowano przede wszystkim influencerów, marka szybko stała się popularna i rozpoznawalna na świecie. Co ciekawe od początku założeniem Xu była sprzedaż na inny, niż rodzimy rynek. Głównym rynkiem zbytu Shein są Stany Zjednoczone. Dziś, zgodnie z doniesieniami "Forbesa", majątek biznesmena wyceniany jest na dziesięć miliardów dolarów. Na tym jednak nie koniec, bo firma ma ambitne plany rozwoju. Wśród nic m.in. wcielanie kolejnych konkurentów, jak wcześniej zrobiono z Romwe. Tym razem na oku Shein ma być popularna marka Missguided.

Choć o Chrisie Zu niewiele wiadomo i sam buduje wokół siebie aurę tajemniczości, to krążą o nim legendy. Wśród tych pozytywnych pojawiają się informacje, że zawsze wspiera swoich podwładnych. Kilka lat temu anonimowy pracownik miał w ten sposób wychwalać swojego szefa: nieważne, kiedy pójdziesz, nawet jeśli jest druga lub trzecia w nocy, możesz spotkać Xu Yangtiana i jego zespół. Zawsze na spotkaniach, nigdy nie jest leniwy i zawsze próbuje dowiedzieć się o tobie wszystkich dobrych rzeczy - przekonywał. Pojawiają się też bardzo niekorzystne dla Xu informacje. Jedną z nich jest zarzut oszustw wobec pracowników jego pierwszego biznesu. Xu miał odejść z firmy bez słowa i odciąć jego kolegów od pieniędzy, co w rozmowie z mediami podkreślali sami zainteresowani.