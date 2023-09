Doda odpowiada Korwin Piotrowskiej. Jedno zdanie [PLOTEK EXCLUSIVE]

Dżaga - najlepszy przyjaciel Dody - opublikował w internecie screeny rozmowy Karoliny Korwin Piotrowskiej z nieznajomym (jak się później okazało) mężczyzną. Dziennikarka miała rzekomo sugerować, że piosenkarka podpaliła jej mieszkanie. Całe zamieszanie skomentowała w rozmowie z nami, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Wyniknęło niemałe zamieszanie. Skontaktowaliśmy się z Dodą

Ta sytuacja sprawiła, że w sieci zawrzało. Karolina Korwin Piotrowska, którą poprosiliśmy o komentarz, sugerowała, że nie chce się do tego odnosić i że tłumaczyć powinna się osoba, która udostępniła krzywdzące screeny. Sprawę zgłosiła na policję. Skontaktowaliśmy się również z managementem Dody. Jak się okazało ani piosenkarka, ani osoby zajmujące się jej sprawami nie chcą komentować zaistniałej sytuacji, tłumacząc, że jest to absurdalna sprawa.

To jest tak kuriozalna i abstrakcyjna sytuacja, że pozostawiamy to bez komentarza - powiedziała nam menadżerka Dody.

Korwin Piotrowska pokazała screeny. Nie zostawi tak tej sytuacji

Wychodzi jednak na to, że największe problemy w całej tej sytuacji będzie mieć przyjaciel Dody - Dżaga. Karolina Korwin Piotrowska swój komentarz w tej sprawie poparła dowodem. Udostępniła nam zdjęcie dyskursu, w którym pokazała, że potoczył się on dalej. Dziennikarka po słowach swojego rozmówcy - "i twierdzisz, że to ona wznieciła pożar? Niezłe oskarżenia" - odpisała:

Nie, ale zostałam ostrzeżona przed jej fantomem, między innymi takimi fanatykami jak pan. Bo nie jesteśmy na ty. Miłego dnia.

W sieci pojawiły się screeny. Dżaga bronił Dody

Na screenach, które przedostały się do sieci, pojawił się również komentarz samego Dżagi. Trzeba przyznać, że ostro pojechał Korwin Piotrowskiej i bronił Dody z całych sił. Pisał, że dziennikarka jest "odklejona", a jej program "zniszczył ludziom życia". Nie szczędził wulgaryzmów i obraźliwych słów. Skontaktowaliśmy się z nim z prośbą o ustosunkowanie się do słów Karoliny Korwin Piotrowskiej. Do momentu publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Zdjęcia Dżagi, Karoliny Korwin Piotrowskiej i Dody możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.