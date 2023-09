Łukasz Nowicki w końcu to zrobił. Pokazał całą twarz córki

Łukasz Nowicki od 2016 roku jest mężem Olgi Paszkowskiej, z którą pobrał się na Bali. Dwa lata później para powitała na świecie córkę Józefinę. Dziennikarz do tej pory starał się bronić prywatność dziewczynki. Na zdjęciach nie pokazywał jej twarzy, aż do teraz. Wszystko ujawnił w fotorelacji z weekendowego wypadu, na który wyruszyli we dwoje.

Łukasz Nowicki z córką. Tak wyglądał ich weekend

Łukasz Nowicki miniony weekend spędził z córką w górach. Pogoda niestety im nie dopisała, ale to nie pokrzyżowało ich planów. Wybrali się na zwiedzanie Krakowa i spędzili dużo czasu w przytulnym schronisku. Oprócz tego odwiedzili jedną z okolicznych stadnin koni. Stamtąd pojawiła się nawet oddzielna fotorelacja, jednak aktor zamazał na niej twarz pociechy. Wiele się zmieniło po powrocie do Warszawy. Nowicki po raz pierwszy pokazał, jak wygląda Józefina.

Wracamy do Warszawy... To był ujmujący weekend z córeczką... Trochę smutno, że to już koniec… Przez fatalną pogodę nie udało się wejść na Lubomira w Beskidzie Makowskim. Ale były konie, Kraków i nocleg w przytulnym schronisku Kudłacze. Dziękujemy Krzysztofowi i jego rodzinie za ciepłe przyjęcie, racuchy i placki - kuchnia prima sort (dop. red. pol. doskonały)! A czas z Józefiną- bezcenny. P.S. Dokumentacja fotograficzna pokoju wykonana przez Józię - pisał Łukasz Nowicki na Instagramie.

Łukasz Nowicki pokazał córkę. Już zauroczyła fanów

Fani nie mogli przejść obojętnie obok Józefiny. Przyznali, że dziewczynka jest urocza, a mało tego podobna do aktora. "Cudownie. Córcia podobna do taty.", "Łukasz, pięknie wyglądacie. Kochane, wymęczone dziecko. Cudnie, że żyjesz i cieszysz się życiem." - pisali fani. Pozostali z kolei zwrócili uwagę na to, że po wyjeździe w góry Łukasz Nowicki z córką będą mieli co wspominać. "Dla takich chwil warto żyć. Czas spędzony rodzinnie - bezcenny.", "Najważniejsze, że Józefinka zadowolona. Cudowne wspomnienia dla córeczki zostaną na zawsze.", "Najpiękniejsze chwile to te z dziećmi" - zauważyli inni. Zdjęcia z weekendowego wypadu Łukasza Nowickiego z córką znajdziesz w naszej galerii na górze strony.